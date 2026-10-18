ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (18/10) (Live από Gazzetta) στην Τούμπα τον Ηρακλή με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά την απρόσμενη εντός έδρας ήττα με σκορ 3-1 από την Καλαματά την περασμένη Δευτέρα και να μειώσει την διαφορά του από την κορυφή.
Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στην διάθεση του τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, που συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, καθώς και τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός από την τελευταία προπόνηση.
Στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ξεχωρίζει η απόφαση να συμπεριλάβει τον Νικολακούλη στην τριάδα των τερματοφυλάκων, πλαισιώνοντας τον με τον νεαρό Μοναστηρλή και τον Μπελερή, λόγω της απουσίας του τραυματία Παβλένκα και του τιμωρημένου Τσιφτσή.
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι Nova Sports Prime.
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