Μπέος: «Πόσο τυχαίο είναι ότι τόσα χρόνια στους αγώνες του Βόλου Elabet με τον Λεβαδειακό ορίζεται ο Παπαπέτρου;»

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε μία ανάρτηση σχολιάζοντας τους ορισμούς της ΚΕΔ και πιο συγκεκριμένα αυτόν του Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός - Βόλος Elabet.

Την ενόχλησή του για τον ορισμό του Τάσου Παπαπέτρου στο παιχνίδι του Βόλου Elabet με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά δεν έκρυψε ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος του Βόλου αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων ορίζεται ο Τάσος Παπαπέτρου.

Ξεκαθάρισε πως αν ο Έλληνας διαιτητής δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, η ευθύνη θα βαραίνει μονάχα τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

Εν τέλει για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου.

Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με τον Λεβαδειακό ορίζεται ο ίδιος διαιτητής ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου;

Την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κ. Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητως.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο. Τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από τον Λανουά.