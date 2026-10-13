Ελληνική... σφυρίχτρα στο ματς Γιαγκελόνια – Αραράτ για το Europa League καθώς η UEFA όρισε τον Τάσο Παπαπέτρου να διευθύνει το συγκεκριμένο παιχνίδι

Μετά τον Ολυμπιακό, η Γιαγκελόνια των Κωνσταντόπουλου και Ράλλη φιλοξενεί την Αραράτ από την Αρμενία για την 2η αγωνιστική του League Phase του Europa League και η UEFA επέλεξε Έλληνα διαιτητή για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία όρισε τον Τάσο Παπαπέτρου για να είναι ο ρέφερι του αγώνα, έχοντας και ελληνικό τιμ μαζί του.

Συγκεκριμένα βοηθοί θα είναι οι Τρύφωνας Πετρόπουλος και Ανδρέας Φωτόπουλος, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, με AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.