Παπαπέτρου: Ορίστηκε για το Γιαγκελόνια – Αραράτ από την UEFA
Μετά τον Ολυμπιακό, η Γιαγκελόνια των Κωνσταντόπουλου και Ράλλη φιλοξενεί την Αραράτ από την Αρμενία για την 2η αγωνιστική του League Phase του Europa League και η UEFA επέλεξε Έλληνα διαιτητή για την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία όρισε τον Τάσο Παπαπέτρου για να είναι ο ρέφερι του αγώνα, έχοντας και ελληνικό τιμ μαζί του.
Συγκεκριμένα βοηθοί θα είναι οι Τρύφωνας Πετρόπουλος και Ανδρέας Φωτόπουλος, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου, με AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.
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