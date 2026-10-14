Ο Μπιλάλ έφερε ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του Παναθηναϊκού για μία μεταγραφή του στην Κόμο, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Δικαστική νίκη για τον Παναθηναϊκό, έστω και με καθυστέρηση, στην υπόθεση των τροφείων του Μπιλάλ Αμπντελραχμάν, ο οποίος πλέον αγωνίζεται για την ομάδα του Ολυμπιακού Β'. Η δικαστική αυτή κόντρα ήταν μεταξύ των «πράσινων» και της ιταλικής Κόμο, η οποία είχε υπογράψει τον ποδοσφαιριστή, όταν έμεινε ελεύθερος από το «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2024, αλλά δεν έπαιξε ποτέ εκεί εν τέλει.

Ο 22χρονος πλέον επιθετικός, όταν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, έδωσε τα χέρια με την Κόμο, η οποία τον ενέγραψε, αλλά τελικά δεν αγωνίστηκε ποτέ με τη φανέλα της και λίγες μέρες μετά υπέγραψε στην πορτογαλική Εστρέλα.

Οι «πράσινοι» είχαν αξιώσει από την ιταλική ομάδα χρήματα για τα «τροφεία» του ποδοσφαιριστή, όταν δεν τα πήραν, πήγαν το θέμα δικαστικά, με τη FIFA, αρχικά, να δικαιώνει τον ιταλικό σύλλογο με το σκεπτικό πως ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταθέσει εγκαίρως στο TMS (ηλεκτρονικό σύστημα μεταγραφών) τα έγγραφα που έδειχναν πως του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας τους, κατοχυρώντας έτσι τα δικαιώματά του στον παίκτη.

Οι «πράσινοι» έφτασαν την υπόθεση μέχρι το CAS θεωρώντας πως τα έχουν κάνει όλα σωστά για να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται, αφού στην προσφυγή τους εξήγησαν πως είχαν κινηθεί εγκαίρως, μιας και στις 30 Απριλίου του 2024 είχαν στείλει πρόταση στον Αιγύπτιο φορ για ανανέωση μέχρι το καλοκαίρι του 2027 τόσο μέσω μέιλ όσο και μέσω δικαστικού επιμελητή, αυξάνοντας τις απολαβές του από τα 726 ευρώ μηνιαίως στα 926,75. Τόνισαν δε πως η μη καταχώριση των απαραίτητων εγγράφων στο TMS ήταν διοικητική παράλειψη.

Η Κόμο αντέταξε από την πλευρά της την αμφισβήτηση για το κατά πόσο η πρόταση είχε φτάσει στα χέρια του ποδοσφαιριστή, καθώς και την πραγματική πρόθεση του κλαμπ να τον διατηρήσει στο ρόστερ του, μιας και η πρόταση έγινε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας τονίζοντας παράλληλα πως και η μισθολογική βελτίωση ήταν ανεπαρκής.

Τελικά το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο δικαίωσε τον Παναθηναϊκό με απόφαση που εξέδωσε στις 12 Αυγούστου του 2026. Δέχθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο ότι στάλθηκε η πρόταση την αποστολή με δικαστική επιμελητή (απέρριψε εκείνη του μέιλ), την έκρινε εμπρόθεσμη και με βελτιωμένους όρους ενώ αποδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί προσχηματική, απλά και μόνο επειδή έγινε την τελευταία μέρα της προθεσμίας.

Έτσι, το CAS επιδίκασε στο «τριφύλλι» το ποσό των 332.786,89 ευρώ για την εκπαίδευση που παρείχε στον αθλητή.

Ο υπολογισμός των τροφείων για τον Μπιλάλ

Στην απόφαση, την οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά εδώ, εξηγείται και το πως προκύπτει το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Παναθηναϊκός για τα τροφεία του Μπιλάλ, το οποίο φτάνει τις 332.786,89 ευρώ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εγγράφηκε στον Παναθηναϊκό στις 23 Ιανουαρίου 2020 και παρέμεινε σε κείνον μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Έτσι, για τον περίπου μισό χρόνο (160 μέρες) της πρώτης σεζόν του αναλογούν 32.786,89 ευρώ ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις ολόκληρες 75 χιλ. ευρώ για την καθεμία.