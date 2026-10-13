Ολισαντέμπε: Επέστρεψε στο γήπεδο για το τελευταίο του παιχνίδι
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Εμάνουελ Ολισαντέμπε, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στα 47 του χρόνια, αλλά μόνο για ένα παιχνίδι, για λογαριασμό της Κλόπoτοφ-Όσιεκ.
Ο Ολισαντέμπε, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Κλόπoτοφ-Όσιεκ τον περασμένο Σεπτέμβρη, δεν αγωνίστηκε παρά μόνο σε έναν αγώνα, ωστόσο επέστρεψε για ένα ματς τον οποίο οι Πολωνοί τίμησαν για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της χώρας.
Η υποδοχή από τους φίλους της ομάδας ήταν ιδιαίτερα θερμή, οι οποίοι τον καλωσόρισαν με καπνογόνα, αλλά και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις.
Last Dance Olisadebe, 47 latek miał duży udział przy golu. PS. Nadal ma imponujące przyspieszenie #olisadebe #lastdance https://t.co/7bRvTNATs0— Weekendowi (@weekendowi11) October 12, 2026
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