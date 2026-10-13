Ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε επιστρέφει στο χορτάρι στα 47 του, για ένα και μόνο παιχνίδι.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Εμάνουελ Ολισαντέμπε, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στα 47 του χρόνια, αλλά μόνο για ένα παιχνίδι, για λογαριασμό της Κλόπoτοφ-Όσιεκ.

Ο Ολισαντέμπε, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Κλόπoτοφ-Όσιεκ τον περασμένο Σεπτέμβρη, δεν αγωνίστηκε παρά μόνο σε έναν αγώνα, ωστόσο επέστρεψε για ένα ματς τον οποίο οι Πολωνοί τίμησαν για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Η υποδοχή από τους φίλους της ομάδας ήταν ιδιαίτερα θερμή, οι οποίοι τον καλωσόρισαν με καπνογόνα, αλλά και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις.