Το κλίμα στην Τούμπα χάλασε μετά την ήττα από την Καλαμάτα, οι ασπρόμαυροι βρίσκονται σε αγωνιστική κρίση με την αμφισβήτηση να αυξάνεται και πλέον απαιτείται αντίδραση

Ο ΠΑΟΚ, με την ήττα από την Καλαμάτα, γκρέμισε ό,τι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του.

Η επόμενη ημέρα στους «ασπρόμαυρους» μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Δικέφαλος δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα τη στιγμή, μάλιστα, που φαινόταν έτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω και να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Αλέσιο Λίσι ανέλαβε την ευθύνη για το άσχημο αποτέλεσμα και την κακή εμφάνιση. Παρά τα όσα ακούγονται, ο Ιταλός τεχνικός διατηρεί τα ερείσματά του εντός της ομάδας, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει μπει κι αυτός στο κάδρο των ευθυνών που αποδίδονται προς όλους από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Με Μοναστηρλή στην εστία κατά του Ηρακλή



Ο Ιταλός προπονητής, ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή, καλείται να διαχειριστεί, εκτός των άλλων, και την τιμωρία του Αντώνη Τσιφτσή λόγω της αποβολής του.

Μέσα σε δύο μόλις παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τους δύο πρώτους στην ιεραρχία τερματοφύλακές του και θα έχει την Κυριακή στην εστία του τον Δημήτρη Μοναστηρλή.

Ο νεαρός γκολκίπερ, όποτε χρειαστεί, δηλώνει παρών και ανταποκρίνεται. Ακόμη και στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, στάθηκε καλά κάτω από τα δοκάρια. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι, μετά τον τραυματισμό του Παβλένκα, ήρθε και η αποβολή του Τσιφτσή να δημιουργήσει εντελώς νέα δεδομένα σε ένα παιχνίδι που, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μοιάζει πλέον κομβικό.

Σε αναμονή για τον Μιχαηλίδη



Από την άλλη πλευρά, πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου από τον Ελουστόντο. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν πως δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό που θα τον κρατήσει εκτός της αναμέτρησης με τους «κυανόλευκους». Αυτό, βέβαια, απομένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη τις επόμενες ημέρες.



Στροφή στο παιχνίδι της Κυριακής

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Ηρακλή ξεκίνησε ήδη, με τους παίκτες να γυμνάζονται χωρισμένοι σε δύο γκρουπ, ενώ θα συνεχιστεί από αύριο το πρωί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι θα τεθούν από αύριο το πρωί στην κυκλοφορία.

