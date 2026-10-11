Ο ΟΦΗ με ανάρτηση του στα Social Media ευχαρίστησε τους περισσότερους από 500 φίλους της ομάδας που έδωσαν δυναμικό παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΟΦΗ δεν άρχισε καλά στις υποχρεώσεις του μετά τη μαραθώνια διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 3-0, παίζοντας για περίπου μισή ώρα με παίκτη λιγότερο.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα οι Κρητικοί είχαν τη στήριξη περισσότερων από 500 Ομιλιτών, οι οποίοι στήριξαν την ομάδα τους μέχρι τέλους, δίνοντας δυναμικό παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Κυπελλούχοι με ανάρτηση τους στα Social Media ευχαρίστησαν τους φίλους της ομάδας για την παρουσία τους στην «Allwyn Arena», καθώς ανέφεραν: «Η φωνή σας ακούστηκε ως την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη».