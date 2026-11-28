Τα ονόματα που διαρρέονται για την ενδεχόμενη ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας του Ολυμπιακού ολοένα και αυξάνονται ενόψει Γενάρη.

Δεν είναι μόνο ο Αργεντίνος χαφ Νικόλας Ντομίνγκες, για τον οποίο διαβάσατε στο Gazzetta από τον Κώστα Νικολακόπουλο, που φαίνεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό για την στελέχωση της μεσαίας του γραμμής. Τις τελευταίες ημέρες διαρρέονται διάφορα ονόματα και από Ευρώπη αλλά και από αγορές όπως της Αργεντινής και του Μεξικού.

Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχει μία συγκεκριμένη στόχευση για τον Γενάρη. Για τις θέσεις του ακραίου μπακ (με το πιθανότερο για αριστερά), χαφ αλλά και ενός μεσοεπιθετικού με έφεση στο σκοράρισμα.

Ήτοι ως προς το αριθμητικό σκέλος οι ενδεχόμενες κινήσεις κινούνται στις τρεις. Μένει βέβαια να φανεί το τι θα συναποφασίσουν ο κόουτς Αλγκουαθίλ και οι άνθρωποι του πειραϊκού συλλόγου μετά το πέρας των αγώνων των Ερυθρόλευκων αυτό το διάστημα.

Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός έχει ανθρώπους του που τσεκάρουν από κοντά παίκτες στο Μουντιάλ των μικρών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο να μεταβεί εκεί (και στη διοργάνωση όπου παίρνει μέρος και η Εθνική Ελλάδας) και ο Ζοσέ Ανιγκό προς αναζήτηση νέων ταλέντων. Για παίκτες - λαβράκια σε ένα γενικότερο πλαίσιο που πάντα λειτουργεί ο Ολυμπιακός και επιδιώκοντας να βρίσκει όσο περισσότερα δυνατά και καλά ταλέντα γίνεται για το ρόστερ του.