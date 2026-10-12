ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Τα Highlights του θριάμβου της «Μαύρης Θύελλας»
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αγωνιστική... παράσταση της Καλαμάτας με το 1-3 στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Με δυο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσή στο 62' και ένα του Κουρμινόφσκι στο 66' η Καλαμάτα διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τούμπα που αποδοκίμασε τους παίκτες του «Δικεφάλου». του Βορρά. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τις τοπ στιγμές αυτού του αγώνα, τα γκολ και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.
@Photo credits: NOVA
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