Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αγωνιστική... παράσταση της Καλαμάτας με το 1-3 στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Με δυο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του Τσιφτσή στο 62' και ένα του Κουρμινόφσκι στο 66' η Καλαμάτα διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τούμπα που αποδοκίμασε τους παίκτες του «Δικεφάλου». του Βορρά. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τις τοπ στιγμές αυτού του αγώνα, τα γκολ και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.



