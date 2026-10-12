Λίσι: «Είμαι υπεύθυνος για την ήττα - Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα λόγια»
Ο Αλέσιο Λίσι μίλησε για το κάζο του ΠΑΟΚ, ο οποίος ηττήθηκε στην έδρα του με 3-1 από τη νεοφώτιστη Καλαμάτα, για την 6η αγωνιστική της Superleague.
Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου του βορρά ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο γήπεδο της Τουμπάς, ενώ τόνισε πως πρέπει να ανασυνταχθούν και να παρουσιάσουν την εικόνα που είχαν δείξει, πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λίσι:
«Στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα και το μόνο θετικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι απλά ισοφαρίσαμε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το διορθώσαμε, ειδικά στο ξεκίνημα, ωστόσο υπήρχαν δύο φάσεις-κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα».
«Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ και είμαι υπεύθυνος για την ήττα, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω λόγια. Την κατάσταση μπορούμε να την αλλάξουμε μόνο με το να δουλεύουμε και να δείξουμε την εικόνα που δείξαμε πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες».
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