Τα πολλαπλά οφέλη για την ΑΕΚ, το ντέρμπι και ο Κατσικογιάννης!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τα κέρδη του Δικέφαλου στην επικράτηση επί του ΟΦΗ, ασχολείται με το ντέρμπι και το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ...

Η κυριαρχική εμφάνιση που απέφερε την επικράτηση της πρωταθλήτριας επί του ΟΦΗ, σε συνδυασμό με την εικόνα του ανταγωνισμού, όπως το ντέρμπι των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά και τα όσα είδαμε να συμβαίνουν στον αγώνα της Τούμπας, απογειώνουν τη σημασία της νίκης της ομάδας του Νίκολιτς. Διότι πράγματι είναι πολλαπλά τα οφέλη της ΑΕΚ από το τρίποντο στο πρωτάθλημα το οποίο συνιστά και το βασικό στόχο για τους κιτρινόμαυρους και στη χρονιά που διανύουμε (όπως προέκυψε και έγινε εμμονή πέρυσι μετά τον Νοέμβριο) και θα τα διαπιστώσουμε παρακάτω. Ήταν μια αγωνιστική κατά την οποία αναμφίβολα ο Δικέφαλος είναι ο μεγάλος νικητής αυτής, ή θα έπρεπε να είναι πιο σωστά, αν δεν υπήρχε το απίθανο διαιτητικό σπρώξιμο του ΠΑΟΚ στο ματς της Τούμπας με αντίπαλο την Καλαμάτα... Ωστόσο και πάλι για την ΑΕΚ δεν αλλάζει ότι απέφερε πολλαπλά κέρδη το νικηφόρο παιχνίδι με την ομάδα της Κρήτης...

Κατ' αρχάς πρώτο και σημαντικό όφελος είναι πάντα το βασικό: το βαθμολογικό μιας και ήταν μεγάλο το πρέπει ανταπόκρισης που είχε η ΑΕΚ για να κατακτήσει το τρίποντο πριν ταξιδέψει για την Αγγλία και να ανοίξει τη σειρά αγώνων για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Επίσης με αυτή τη νίκη η Ένωση μάζεψε τη διαφορά στον πόντο από την πρώτη θέση, τη στιγμή που παρέμεινε (και φέτος μα ισχύει από πέρυσι τέτοια εποχή) η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα, μιας και ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός. Έπειτα απέκτησε ρυθμό και ψυχολογία - αυτοπεποίθηση για τις ευρωπαϊκές της αγωνιστικές υποχρεώσεις, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό γιατί είχε προηγηθεί διακοπή τριών εβδομάδων, με ότι αυτή προκάλεσε (και) στον Δικέφαλο στο αγωνιστικό της κομμάτι. Παράλληλα υπάρχει και το κέρδος πολλών προσώπων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και των νέων τούτη τη φορά και αναμέτρηση πρωταγωνιστών!

Διότι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ σκόραραν οι Ρέλβας, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς, ποδοσφαιριστές που το έχουν το γκολ, αλλά τώρα το συνδύασαν με την κατάκτηση των τριών βαθμών χάρη στα τέρματά τους. Επίσης σε επίπεδο προσώπων υπάρχει κατ' αρχάς ο Κουτέσα ο οποίος έκανε σούπερ come back και πλέον το ζητούμενο είναι να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο ανταπόκρισης, γεγονός που αναμένεται να συμβεί επειδή πλέον το κεφάλι του δεν είναι στο να φύγει, όπως ίσχυε έως και το ναυάγιο της μεταγραφής του στην Σερβέτ! Κέρδος σε επίπεδο προσώπου ήταν και ο Κάιρινεν για τον οποίο σημείωνα στα προηγούμενα άρθρα μου, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η προσθήκη να περάσει ανεκμετάλλευτη από τον Σέρβο τεχνικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζουμπκόφ: δεν υπάρχει η πολυτέλεια για την Ένωση (και ας διαθέτει σούπερ ρόστερ μεσοεπιθετικά) να είναι ...παρκαρισμένα 8 με 9 εκατ ευρώ...

Από κει και μετά είχαμε και την υπόλοιπη αγωνιστική στην Superleague, όπου ξεχώρισε φυσικά το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά και η τελευταία παράσταση στην Τούμπα που μας επιφύλασσε σημαντικές στιγμές και το σπουδαιότερο ένα κάκιστο διαιτητικό απόγευμα από τον Κατσικογιάννη, ο οποίος απέδειξε όσα δικαίως αναφέρουν για τις περιορισμένες ικανότητές του... Ήταν κοντά στο να προκύψει ποδοσφαιρικό σκάνδαλο σε επίπεδο απίθανου σπρωξίματος με μια φάση απίθανου καταλογισμού γκολ ενώ έχει προηγηθεί φάουλ, όπως έγινε από τον Πέλκα, αλλά σώθηκε ο διαιτητής από την Ήπειρο από το ποδόσφαιρο (του Χριστοφιλέα και του κάκιστου ΠΑΟΚ). Φυσικά κι από τον VAR στη φάση της αποβολής του Τσιφτσή όπου δεν είναι δυνατό να μη την είδε live ο Κατσικογιάννης αλλά και ο βοηθός του... Απίστευτο πραγματικά όσο και τρομακτικό το σκηνικό και όμως η Καλαμάτα έπαιξε υπέροχα και τα κατάφερε.

Σε ότι αφορά στο ντέρμπι, από το αποτέλεσμα και συνολικά στην αγωνιστική, μεγάλη κερδισμένη είναι αναμφισβήτητα η ΑΕΚ και ακολουθεί φυσικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναρριχήθηκε στην 3η θέση! Ωστόσο στη συνολική εικόνα του αγώνα είδαμε ελάχιστα πράγματα, έως τίποτα σε επίπεδο σωστού ποδοσφαίρου και των βασικών αρχών αυτού, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει αυτός που λυσσαλέα ήθελε το τρίποντο και όχι ένα καλό ποδοσφαιρικό πλάνο. Φουλ ξύλο, καθόλου συνδυαστικό παιχνίδι από οποιαδήποτε ομάδα, απειροελάχιστη ποιότητα ακόμη και σε ατομικό επίπεδο. Γεγονός δεδομένα ευχάριστο για την Ένωση μιας και μπορεί να πιστεύει και να το δουλεύει σε πνευματικό επίπεδο ότι αν εκείνη είναι αυτή που πρέπει μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τα δικά της αποτελέσματα και ματς. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα ζήτημα να φανεί η διαχείριση αυτής της κάκιστης εικόνας που έφερε την ήττα και πιστεύω από όσα άκουσα από τον Νίστρουπ ότι είναι σωστή, ή έτσι μου δείχνουν τα λόγια του Δανού τεχνικού...