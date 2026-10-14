Σαχτάρ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Το Champions League επιστρέφει σήμερα, με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στο Λονδινό. Αναλυτικότερα, η Ένωση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (Live από Gazzetta), με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τη βοηθήσουν να συνεχίσει την καλή της πορεία στο τουρνουά.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμο για τον αγώνα με τους πρωταθλήτες Ουκρανίας. Μοναδικό ερωτηματικό για τον Σέρβο τεχνικό το ποιον θα τοποθετήσει στην κορυφή δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς, με τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να διεκδικούν τη θέση.Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο «Stamford Bridge» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Mega, όσο και από το Magenta Sport 2.
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