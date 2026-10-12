Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να κατεβάσει τη φωτογραφία που έκανε με το κορεό του χθεσινού ντέρμπι των «αιωνίων», που προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού.

Λίγες αφότου ανέβασε τη φωτογραφία με το κορεό του χθεσινού ντέρμπι των «αιωνίων» θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού με αφορμή το σημαντικό αποτέλεσμα που πέτυχε η ομάδα του, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να αφαιρέσει τη φωτογραφία αυτή από το καρουζέλ του.

Εκείνη ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά του Παναθηναϊκού τόσο για την εικόνα που αναπαρίστανε το κορεό όσο και για το μήνυμα του πανό που ήταν κρεμασμένο από κάτω, μέρος του οποίου φαίνεται στη φωτογραφία.

Οι «πράσινοι» μίλησαν για διαφορετικούς κόσμους μεταξύ των δύο ομάδων, αφού εκείνοι ποτέ δεν θα άφηναν τον προπονητή τους να ανεβάσει κάτι τέτοιο ενώ για τους Πειραιώτες απάντησε ο Κώστας Καραπαπάς με story που έκανε.

Η ανάρτηση όπως είναι πλέον