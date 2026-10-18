Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, έκανε ποστάρισμα για τα της διαιτησίας στο ΠΑΟΚ - Ηρακλής.

Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε ένα Insta Story την ώρα της εξέλιξης του ΠΑΟΚ - Ηρακλής και με αφορμή τα όσα έγιναν στο διαιτητικό σκέλος και ενώ το παιχνίδι έληξε 2-1 υπέρ των γηπεδούχων. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Εναντίον μαϊμούδων. ΥΓ Το ξεφτιλίσατε απόψε...».