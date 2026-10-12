Μπάνζα: «Ήρθε η ώρα να παίξω και να σκοράρω – Στόχος μας το πρωτάθλημα»

Ο Σιμόν Μπάνζα δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με τα γκολ του, αποκάλυψε πώς πείστηκε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε μήνυμα τίτλου.

Αποφασισμένος να αρχίσει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ αυτό για το οποίο αποκτήθηκε, δηλαδή τα γκολ, εμφανίστηκε ο Σιμόν Μπάνζα. Ο επιθετικός του «Δικεφάλου», μιλώντας στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στην Τούμπα, αναφέρθηκε στην αγωνιστική του κατάσταση, στην προσαρμογή του στη νέα ομάδα και στον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

«Νιώθω καλά, κάθε μέρα όλο και καλύτερα. Προπόνηση με την προπόνηση αισθάνομαι πιο άνετα με τον εαυτό μου και με την ομάδα. Θέλω να αγωνιστώ, να ξεκινήσω να παίζω και να προσφέρω με τα γκολ μου», τόνισε ο Μπάνζα, ο οποίος δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του: «Έχουμε ποιότητα, είμαστε ένα δυνατό γκρουπ, με νέους και μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να χτίσουμε αυτοπεποίθηση, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στο τέλος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ αποκάλυψε επίσης ότι στην απόφασή του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη έπαιξαν ρόλο δύο συνομιλίες. Η πρώτη με ένα πρόσωπο του οποίου δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητα και η δεύτερη με τον Σουαλιό Μεϊτέ. «Μίλησα με κάποιον, δεν μπορώ να πω το όνομά του, αλλά με έπεισε για το πρότζεκτ και τον σύλλογο. Ρώτησα επίσης τον Μεϊτέ, που μου είπε πολλά όμορφα πράγματα για την περίοδο που βρίσκεται εδώ. Έμαθα για το πρωτάθλημα, την πόλη και τον ΠΑΟΚ και έδωσα το πράσινο φως».

«Το να σκοράρω είναι κάτι φυσιολογικό για μένα»

Ο Μπάνζα ξεκαθάρισε ότι οι προσωπικές του φιλοδοξίες παραμένουν αμετάβλητες. «Θέλω να σκοράρω γκολ. Το να σκοράρω είναι κάτι φυσιολογικό για μένα. Πρέπει να βρω χημεία με τους συμπαίκτες μου, να καταλάβω τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και να προσαρμοστώ στη νέα πόλη. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Όσο για τη θέση στην οποία προτιμά να αγωνίζεται, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Αλέσιο Λίσι. «Είναι καλύτερο όταν έχεις κάποιον δίπλα σου και υπάρχει συνεργασία, αλλά μπορώ να παίξω και μόνος στην κορυφή. Εξαρτάται από το σύστημα και την τακτική. Η χημεία έρχεται με τα παιχνίδια και τον χρόνο συμμετοχής».

Ο διεθνής επιθετικός στάθηκε και στη σημασία της καθημερινής επαφής με τους συμπαίκτες του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ζήτησε μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμά του για την σημερινή αναμέτρηση με την Καλαμάτα: «Δουλέψαμε σκληρά με το τεχνικό επιτελείο γι' αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω ο κόσμος να γεμίσει την Τούμπα, να κερδίσουμε και να πάμε όλοι στα σπίτια μας χαρούμενοι».