Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τούμπα, με τον Γιώργο Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία και τον Αλέσιο Λίσι να κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, υποδεχόμενος την Καλαμάτα στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (11/10), με τον Αλέσιο Λίσι να μην ανακοινώνει αποστολή, όπως είχε πράξει και πριν από τη διακοπή, διατηρώντας άγνωστες τις τελικές επιλογές του.

Στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση και είχε συνομιλίες με στελέχη της ομάδας και μέλη του αγωνιστικού τμήματος.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, τελειώματα φάσεων, οικογενειακό διπλό και δουλειά στις στατικές φάσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Εκτός επιλογών βρίσκονται επίσης οι τραυματίες Παβλένκα, Άλι και Μεϊτέ.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να έχει σημαντικές επιστροφές, καθώς οι Δημήτρης Γιαννούλης, Ντιέγκο Κόστα και Παντελής Χατζηδιάκος συμμετέχουν κανονικά στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών.

Η παρουσία τους προσφέρει επιπλέον λύσεις στον Αλέσιο Λίσι, με την τελική εικόνα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών να ξεκαθαρίζει λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.