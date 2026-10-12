Παναθηναϊκός: Κινείται νομικά με τον Τεττέη κατά παρουσιαστή για συκοφαντία κατά του Έλληνα φορ
Μετά την αντίδρασή του για την ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Παναθηναϊκός και ο ποδοσφαιριστής του, Ανδρέας Τεττέη αντέδρασαν και στα λεγόμενα γνωστού παρουσιαστή, τα οποία αφορούσαν τον Έλληνα φορ και ήταν εντελώς ψευδή.
Ο 25χρονος επιθετικός έγινε δέκτης επίθεσης από τον Κώστα Ραπτόπουλο σε βιντεάκια που έκανε στα social media τόσο πριν όσο και μετά το παιχνίδι κάνοντας αναφορές που χαρακτηρίστικαν αναληθείς από το πράσινο στρατόπεδο.
Συγκεκριμένα στα βίντεο αυτά γίνονται αναφορές σχετικά με το κόψιμο του Τεττέη από την αποστολή της Εθνικής ομάδος στο τελευταίο ματς με την Γερμανία εντός έδρας τονίζοντας πως η αιτία ήταν μία κοπέλα από την Ουκρανία που βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή.
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Μεταξύ άλλων είπε τις εξής ατάκες: «Τι έγινε ρε Τεττέη κουράστηκες με την Ουκρανή στη Θεσσαλονίκη;», «Ο Τεττέη ακόμα ξαπλώνει με την Ουκρανή» και «Πιάσανε τον Τεττέη να κάνει κάτι με μία Ουκρανή στη ρεσεψιόν και τον απέκλεισε ο Γιοβάνοβιτς από την αποστολή».
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