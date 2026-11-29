Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη δύσκολη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Κυριακής (17:00-NovaSports 1 League-Live απ' το Gazzetta) τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 12η αγωνιστική της Superleague κι έχει ως στόχο το διπλό που θα τον βοηθήσει να διατηρήσει το σερί των πέντε νικών που τρέχει στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» δεν θα είναι μόνοι στο Περιστέρι, αφού θα βρεθούν εκεί περίπου 550 οπαδοί τους, οι οποίοι θα στηρίξουν την προσπάθεια του Τζέικομπ Νίστρουπ και της «αρμάδας» του, η οποία μόνο εύκολη δεν θα είναι τόσο λόγο του αντιπάλου όσο και λόγω των απουσιών του «τριφυλλιού».

Ο Δανός τεχνικός, πέρα από τις γνωστές απουσίες των Κυριακόπουλου, Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη, είδε και τον Πελίστρι να τίθεται νοκ άουτ για το ματς με τους Περιστεριώτες, αφού αποκόμισε μία μυϊκή ενόχληση από τον αγώνα με τη Νόρτζελαντ.

Κάπως έτσι οι επιλογές του περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο, αφού οι μόνοι καθαροί εξτρέμ που απέμειναν στην αποστολή είναι ο Λιβάι Γκαρσία και ο νεαρός Τερζής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Squad list vs Atromitos #Panathinaikos #PAOFC #slgr #ATRPAO https://t.co/aFVdz8T37h — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 28, 2026

Πάει με όσα «όπλα» του έχουν απομείνει

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξε με τις αλλαγές που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Νόρτζελαντ πως η βασική στόχευση την εβδομάδα αυτή αφορούσε το παιχνίδι στο Περιστέρι, αφού ο πρώτος και ξεκάθαρος στόχος για την ομάδα τη φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» αναμένεται να παραταχθούν με όλα τους τα όπλα απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Πένια θα είναι κάτω από την εστία ενώ ο Ντε Φράι θα επιστρέψει στο πλευρό του Φαν Ντρόνγκελεν κάνοντας χρήση κάποιου ειδικού νάρθηκα ή τέιπ για να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα που έχει στον καρπό του.

Στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται να επιστρέψει ο Καλάμπρια, που ξεκίνησε αριστερά κόντρα στους Δανούς ενώ στο αριστερό θα παίξει ο Σαλάχ-Εντίν, απουσία του Κυριακόπουλου. Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο του Καμαρά με τον Κάνγκουα φαίνεται να έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή, με τον Λούζα να διεκδικεί κι εκείνος.

Στο δεξί «φτερό» είναι πιθανό να δούμε τον Γιάγκουσιτς και στο αριστερό τον Ταμπόρδα κι αν συμβεί μπροστά θα δούμε τους Λιβάι και Ντέσερς. Υπάρχει και η πιθανότητα να δούμε και τον Λιβάι αντί του Ταμπόρδα σ' ένα από τα δύο άκρα οπότε στην περίπτωση αυτή ο Τεττέη θα πάρει θέση δίπλα στον Ντέσερς.