Κάνγκουα: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, εκπληκτική η ατμόσφαιρα»

Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Κινγκ Κάνγκουα Ζάμπια έκανε λόγο για απογοητευτικό αποτέλεσμα, ενώ χαρακτήρισε εκπληκτική την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης.

Ο Παναθηναϊκός μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες γνώρισε την πρώτη του ήττα χάνοντας από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων» με 1-0. Ο μέσος των «πρασίνων», Κινγκ Κάνγκουα μιλώντας μετά το ντέρμπι ανέφερε σχετικά:

Για το ματς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε ματς. Και πάλι, όμως, είναι η πρώτη μας ήττα στη σεζόν. Ξέρουμε πως είμαστε απλώς στην αρχή. Οφείλουμε να προχωρήσουμε, να βλέπουμε μπροστά. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, απόλαυσα το ντέρμπι».

Για το πόσο στοιχίζει η ήττα σε ένα ντέρμπι: «Είναι δύσκολο να επανέλθεις, αλλά και πάλι. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση, είμαστε απογοητευμένοι που χάσαμε το ντέρμπι, αλλά έχουμε τρεις μέρες για να το αλλάξουμε. Θα ξεκουραστούμε σήμερα, θα επανέλθουμε και θα συγκεντρωθούμε για το επόμενο ματς».

Για την αδυναμία να ισοφαρίσουν μετά την αποβολή: «Δεν παίξαμε αρκετά καλά για να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Είναι κάτι που βαραίνει τους πάντες. Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να δουλέψουμε σκληρά και να επανέλθουμε».