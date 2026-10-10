Ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε ένα ντέρμπι όπου καλείται να βγάλει λιονταρίσια ψυχή, πάθος, αυταπάρνηση και ότι άλλο χρειάζεται. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι ένα ντέρμπι πρώτων αγωνιστικών αποδείξεων για τον φετινό Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι και ένα ματς φυσικά ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και με έναν σοβαρό συντελεστή δυσκολίας κυρίως λόγω της πολύ καλής ψυχολογίας του Παναθηναϊκού ως πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος σε αυτήν την φάση. Είναι και ένα παιχνίδι που στις τάξεις των Πειραιωτών ξέρουν ότι σε μία ενδεχόμενη νίκη το... τσιπάκι στην ομάδα μπορεί να αλλάξει για τα καλά και να φτιάξει μία ολόκληρη χρονιά.

Για αυτό λοιπόν το βράδυ της Κυριακής το μάτι των παικτών του Ολυμπιακού πρέπει να γυαλίζει και η ψυχή τους και η αντοχή τους δεν πρέπει να λυγίσουν. Οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών πρέπει να παλέψουν ως άλλα λιοντάρια στο γήπεδό τους για να ευχαριστήσουν και αυτόν τον υπέροχο κόσμο και 12ο παίκτη τους που θα ντύσει στα ερυθρόλευκα όλο το γήπεδο και θα προσφέρει έτσι ένα μοναδικό κορεό πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν το χρωστάνε μόνο στους εαυτούς τους το να κάνουν ένα πολύ καλό ντέρμπι. Το χρωστάνε και στον φίλαθλο κόσμο τους (που έκανε sold out δύο μέρες πριν από ματς της Κυριακής) σε αυτό το πρώτο ντέρμπι του νέου προπονητή, του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που έχει και αυτός ένα μεγάλο και έξτρα κίνητρο να δείξει πράγματα και να βγει νικητής. Πάθος, δύναμη, ψυχή, αυταπάρνηση και των 101% των δυνάμεων των παικτών. Όλα αυτά τα στοιχεία και ίσως και ακόμα παραπάνω θα χρειαστούν για την... μάχη του Φαλήρου.

Το πρώτο γκολ του αγώνα αλλάζει και τη δυναμική του

Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ από μέρους του στάθηκε σε συγκεκριμένες παραμέτρους ως προς το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει καλή απόδοση και να είναι αποτελεσματικός.

Και επειδή φυσικά τα ματς κρίνονται από τα γκολ θεωρεί εξαιρετικά κομβικό το να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού αλλά και να βάλει πρώτος γκολ και να προηγηθεί έτσι στον αγώνα. Άρα ένα πρώτο γκολ στο ματς δύναται να αλλάξει και τη δυναμική αλλά και τα δεδομένα του. Προφανώς και η αμυντική εικόνα θα είναι το ίδιο σημαντική ωστόσο είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό του πρόσωπο σε δημιουργία και επίθεση αλλά και να του βγουν οι παίκτες - προσωπικότητές του.