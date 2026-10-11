Αλγκουαθίλ: «Είχαμε διάθεση και σκέψη, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίζουμε»

Τα λόγια του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να εμφανίζεται ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα στο flash interview.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για τα στοιχεία που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» και τους οδήγησαν στη νίκη, αλλά και τα πράγματα που έκαναν καλά στο γήπεδο. Τόνισε πως δεν υπάρχει χρόνος για να πανηγυρίζουν, αφού υπάρχει μπροστά κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά και τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Οι δηλώσεις του Αλγκουαθίλ

«Ευτυχώς έγιναν και τα δύο, ζήσαμε το ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είχαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίζουμε καθώς υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε.



Είμαστε ικανοποιημένοι, μέχρι την αποβολή η ομάδα έδειξε μεγάλη συγκέντρωση. Πιέζαμε δυνατά χωρίς την μπάλα, δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 πάσες συνεχόμενες σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Σε αυτά τα ματς πρέπει να παίζεις με δύναμη, θέληση, αλλά και με μυαλό και εξυπνάδα.



Νομίζω είχαμε και τα δύο, διάθεση και σκέψη. Υπάρχουν φυσικά τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε για τις επόμενες αναμετρήσεις»,