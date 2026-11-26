Η Μίλαν αναζητά ευρωπαϊκή επανεκκίνηση, αλλά οι αγωνιστικές της αντιφάσεις εξακολουθούν να αποκαλύπτουν μια ομάδα με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Μίλαν; Μια ομάδα που μπορεί να παρουσιάσει ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου στα μεγάλα παιχνίδια, αλλά την ίδια στιγμή να εμφανιστεί αγνώριστη όταν καλείται να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί. Αυτή η διπλή εικόνα συνοδεύει τους Ροσονέρι στην ευρωπαϊκή τους διαδρομή, με την έλλειψη σταθερότητας να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι για τον Ρούμπεν Αμορίμ. Απόψε, απέναντι στον Ολυμπιακό, η ιταλική ομάδα καλείται να δώσει απαντήσεις, σε μια αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της League Phase.

Η τελευταία ευρωπαϊκή αποτυχία απέναντι στη Φερεντσβάρος ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της Μίλαν. Η ομάδα δυσκολεύεται να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης σε διαδοχικές αναμετρήσεις, παρουσιάζει προβλήματα αντίδρασης όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ και συχνά αδυνατεί να μετατρέψει την επιθετική της δραστηριότητα σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι εναλλαγές καλών και κακών εμφανίσεων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, στο οποίο ακόμη και οι επιτυχίες δεν αρκούν για να εξαφανίσουν τα ερωτηματικά.

Η ευρωπαϊκή της πορεία, μάλιστα, έχει περιπλέξει σημαντικά την υπόθεση της πρόκρισης. Η απευθείας παρουσία στην επόμενη φάση απομακρύνεται, ενώ η εξασφάλιση μιας θέσης στα Playoffs δεν θεωρείται δεδομένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη στο «Γ. Καραϊσκάκης» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού η Μίλαν γνωρίζει πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες απώλειες.

Δύο διαφορετικές ομάδες σε Ιταλία και Ευρώπη

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο αγωνιστικές εκδοχές της Μίλαν αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους αριθμούς. Στο πρωτάθλημα η ομάδα του Αμορίμ σκοράρει κατά μέσο όρο 2,33 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ο αντίστοιχος αριθμός περιορίζεται στο ένα. Αντίθετα, αμυντικά δέχεται 1,75 γκολ ανά αγώνα στην Ευρώπη, έναντι 1,17 στη Serie A.

Το παράδοξο, ωστόσο, βρίσκεται στην επιθετική παραγωγή. Στην Ευρώπη η Μίλαν πραγματοποιεί περισσότερες τελικές προσπάθειες, με μέσο όρο 12,5 ανά παιχνίδι, ενώ φτάνει συχνότερα στην αντίπαλη περιοχή, καταγράφοντας 26 επαφές έναντι 23 στο ιταλικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, διατηρεί μικρότερο ποσοστό κατοχής, 53% αντί 59%.

Επομένως, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στην αδυναμία δημιουργίας ευκαιριών. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην αποτελεσματικότητα. Στη Serie A η Μίλαν αξιοποιεί το 26,4% των τελικών της προσπαθειών, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό κατακρημνίζεται στο 10%. Με άλλα λόγια, χρειάζεται περίπου δέκα σουτ για να πετύχει ένα γκολ στην Ευρώπη, την ώρα που στο πρωτάθλημα της αρκούν περίπου τέσσερα.

Αυτό αποτελεί ένα στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Η ιταλική ομάδα εξακολουθεί να διαθέτει επιθετικές αρετές και να βρίσκει τρόπους να φτάνει σε θέσεις εκτέλεσης. Εκείνο που της λείπει είναι η ψυχραιμία και η ποιότητα στην τελική ενέργεια, ώστε να μετατρέπει την υπεροχή της σε γκολ.

Η αμυντική λειτουργία που προβληματίζει περισσότερο

Αν η αναποτελεσματικότητα μπροστά από την αντίπαλη εστία εξηγεί ένα μέρος των ευρωπαϊκών αποτυχιών, η αμυντική συμπεριφορά αποτελεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Η Μίλαν επιτρέπει στους αντιπάλους της να δημιουργούν πολύ πιο επικίνδυνες καταστάσεις σε σχέση με τα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.

Στην Ευρώπη δέχεται κατά μέσο όρο 1,92 (xG) ανά αναμέτρηση, ενώ στη Serie A ο αντίστοιχος δείκτης βρίσκεται στο 1,28. Η διαφορά είναι σημαντική και φανερώνει ότι οι αντίπαλοί της δεν περιορίζονται σε ακίνδυνες επιθέσεις, αλλά βρίσκουν συχνά τις προϋποθέσεις για να απειλήσουν ουσιαστικά.

Οι εμφανίσεις απέναντι στην Μπόρνμουθ, τη Φερεντσβάρος και την Μπενφίκα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε αυτές τις αναμετρήσεις η Μίλαν δυσκολεύτηκε να ελέγξει τον ρυθμό, επέτρεψε επικίνδυνες μεταβάσεις και παρουσίασε αδυναμίες στην προστασία της περιοχής της. Ο Αμορίμ καλείται, λοιπόν, να βρει τον τρόπο ώστε η ομάδα του να περιορίσει τις ευκαιρίες που παραχωρεί, ειδικά απέναντι σε αντιπάλους που διαθέτουν ταχύτητα και ποιότητα στην επίθεση.

Οι επιλογές του Αμορίμ και το ζήτημα της ενδεκάδας

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξηγούν τη διαφορετική εικόνα της Μίλαν είναι και η διαχείριση του ρόστερ. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στις ευρωπαϊκές του ενδεκάδες, χωρίς να έχει καταφέρει να διαμορφώσει έναν σταθερό κορμό.

Οι διαφοροποιήσεις δεν αφορούν απλώς ορισμένες θέσεις, αλλά ποδοσφαιριστές που μπορούν να επηρεάσουν συνολικά τη λειτουργία της ομάδας. Στο δεξί άκρο της άμυνας έχουν χρησιμοποιηθεί οι Τερρατσιάνο και Τομόρι, χωρίς να έχει πάρει θέση βασικού ο Γκίλα. Στον άξονα, ο Μόντριτς δεν έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενώ ο Ραμπιό, ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του συνόλου, έχει βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα μόνο απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ και τη Φερεντσβάρος.

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση του Ντιέγκο Μορέιρα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο εκρηκτικούς παίκτες της ομάδας και μπορεί να προσφέρει ταχύτητα, ατομική ενέργεια και διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Η μοναδική ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην οποία ξεκίνησε βασικός ήταν εκείνη με την Μπόρνμουθ.

Η απουσία αυτών των ποδοσφαιριστών από την αρχική σύνθεση δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Επηρεάζει την ισορροπία, τη δημιουργία και την ένταση της Μίλαν, εξηγώντας σε έναν βαθμό γιατί η εικόνα της στην Ευρώπη απέχει τόσο πολύ από εκείνη του πρωταθλήματος.

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Αμορίμ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντριτς, ωστόσο οι περιπτώσεις των Ραμπιό και Μορέιρα είναι διαφορετικές. Ο Πορτογάλος προπονητής γνωρίζει ότι χρειάζεται να αξιοποιήσει περισσότερο τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική της ομάδας του. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ακολουθεί η αναμέτρηση με την Κάλιαρι και υπάρχει στη συνέχεια μεγαλύτερο περιθώριο ξεκούρασης, οι επιλογές του για την ενδεκάδα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Ετσι ήρθε το... σοκ της Φερεντσβάρος

Η Φερεντσβάρος κατάφερε να διαβάσει τις αδυναμίες της Μίλαν και να τις μετατρέψει σε σημαντικές ευκαιρίες, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους Ιταλούς. Ο Τζόζεφ είχε δύο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, τις οποίες δεν αξιοποίησε, έπειτα από σοβαρά λάθη των Μουσά και Μπαρτεσάγκι. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ο επιθετικός της ουγγρικής ομάδας βρήκε τελικά τον τρόπο να τιμωρήσει την αμυντική αστάθεια των αντιπάλων του.

Βλέποντας την ομάδα του να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, ο Αμορίμ προσπάθησε να παρέμβει δραστικά. Οι είσοδοι των Πούλισικ, Μορέιρα και Γκίλα είχαν ως στόχο να αλλάξουν τη δυναμική της Μίλαν, ενώ ο Ραμπιό μετακινήθηκε σε πιο συντηρητικό ρόλο. Οι αλλαγές, όμως, δεν κατάφεραν να διορθώσουν τις παθογένειες που είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.

Αντίθετα, οι Ροσονέρι συνέχισαν να παρουσιάζουν προβλέψιμη ανάπτυξη και σοβαρά προβλήματα στην αμυντική τους οργάνωση. Ο Τζόζεφ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις αδυναμίες τους, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε φάσεις όπου βρέθηκε απέναντι σε ουσιαστικά ανυπεράσπιστη εστία. Αρχικά, αξιοποίησε την κάκιστη επιστροφή του Ντε Βίντερ, με τον Τοριάνι να μην μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε ιδανικά μια γρήγορη αντεπίθεση, έπειτα από την εξαιρετική δημιουργία του Ζαχαριάσεν.

Η επιθετική δυσλειτουργία της Μίλαν αποτυπώθηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο γεγονός ότι χρειάστηκε να φτάσει στο 36ο λεπτό για να καταγράψει την πρώτη της προσπάθεια προς την αντίπαλη εστία. Ακόμη πιο προβληματικό ήταν ότι η συγκεκριμένη φάση ήρθε ενώ η Φερεντσβάρος είχε ήδη μείνει με δέκα ποδοσφαιριστές, μετά την αποβολή του Γιουσούφ.

Στα τελευταία λεπτά, ο Αμορίμ εξάντλησε τις επιλογές του, επιστρατεύοντας ακόμη και τους Μόντριτς και Καμάρντα. Η Μίλαν κατέληξε να αγωνίζεται με ένα ασυνήθιστο 4-2-4, με τον Μορέιρα να καλύπτει μάλιστα τη θέση του αριστερού μπακ. Μια αναγκαστική προσαρμογή που φανέρωσε περισσότερο την αγωνία του Πορτογάλου τεχνικού να αλλάξει την κατάσταση παρά την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου σχεδίου αντίδρασης.

Ποια εκδοχή της Μίλαν θα παρουσιαστεί στον Πειραιά;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης: ποια εκδοχή της Μίλαν θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό; Εκείνη που διαθέτει την ποιότητα, την εμπειρία και την ατομική κλάση για να επιβληθεί σε οποιονδήποτε αντίπαλο ή εκείνη που εγκλωβίζεται στις δικές της αδυναμίες, χάνει τη συνοχή της και δυσκολεύεται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί;

Οι Ροσονέρι διαθέτουν ποδοσφαιριστές με τεράστια προσωπικότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό από μόνο του καθιστά την αποστολή του Ολυμπιακού απαιτητική. Ωστόσο, η μέχρι τώρα ευρωπαϊκή τους παρουσία έχει δείξει πως η φανέλα και η ποιότητα δεν εγγυώνται από μόνες τους την αποτελεσματικότητα.

Για τους Πειραιώτες, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουν τις αδυναμίες που έχουν εμφανιστεί, να πιέσουν τα σημεία όπου η Μίλαν παρουσιάζει δυσλειτουργίες και να μην της επιτρέψουν να επιβάλει τον ρυθμό της. Η ιταλική ομάδα δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιεί με την ίδια συνέπεια, ενώ αμυντικά παρουσιάζει κενά που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά.