Όλα όσα δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης στο επίσημο Μatchday Programme για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν (26/11, 19:45).

Η αναμονή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της και ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει απόψε στις 19:45 (Live στο Gazzetta) τη Μίλαν, σε μια σπουδαία αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Οι Πειραιώτες θέλουν ιδανικά να επαναλάβουν το θρίαμβο του 2018, όταν κέρδισαν με 3-1 τους Ροσονέρι, και πάλι εντός έδρας, και πάλι για το Europa League. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Φορτούνης, «χρυσός σκόρερ» του τότε αγώνα, μίλησε στο επίσημο Matchday Programme, τονίζοντας πως το συναίσθημα εκείνης της βραδιάς είναι... ανατριχιαστικό.

Αναλυτικά:

Κώστα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς το όνομα της Μίλαν;

«Τη βραδιά του 2018. Από τα εκατοντάδες παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αυτό ήταν ένα από τα πιο όμορφα ευρωπαϊκά ματς που έχω ζήσει. Ξέραμε πόσο δύσκολο ήταν, ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο και τελικά τα καταφέραμε. Νομίζω πως όποιος ήταν εκείνο το βράδυ στο Καραϊσκάκη δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένα μεγαθήριο. Αυτές οι νίκες είναι που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ τον σύλλογο και που δημιουργούν αναμνήσεις που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές για όλη τους τη ζωή».

Στο 81ο λεπτό αναλαμβάνεις την εκτέλεση του πέναλτι που δίνει τελικά την πρόκριση. Τι θυμάσαι από εκείνη τη στιγμή;

«Είχα μπροστά μου την ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει κάτι σπουδαίο και ιστορικό. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος. Όταν μπήκε το γκολ και άκουσα τον κόσμο, ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Είναι από τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα μέσα μου».

Τι θυμάσαι περισσότερο από την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη;

«Από την προθέρμανση καταλαβαίναμε τι θα ακολουθούσε. Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο, με αυτή την υποστήριξη, παίρνεις δύναμη που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις. Για εμάς τους ποδοσφαιριστές είναι μοναδικό να βλέπουμε τον κόσμο να ζει τόσο έντονα κάθε στιγμή. Γι' αυτό το μεγαλείο του Ολυμπιακού είναι σπάνιο και μοναδικό».

Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να σκοράρει σε μια τέτοια ευρωπαϊκή βραδιά;

«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αγαπάω πολύ. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα ακόμη γκολ. Ήταν μια στιγμή που τη μοιράστηκα με εκατομμύρια ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και νιώθω υπερηφάνεια και τιμή γι' αυτό».

Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ξανά τη Μίλαν. Τι μήνυμα θα έστελνες στους συμπαίκτες σου και στον κόσμο ενόψει της αναμέτρησης;

«Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται είναι πίστη, συγκέντρωση και πάθος. Εύχομαι η ομάδα να κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι και ο κόσμος να ζήσει ακόμη μία όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει το Καραϊσκάκη όταν είναι γεμάτο».