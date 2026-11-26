Στο 44' ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ κόντρα στη Νόρτζελαντ με τον Γιάγκουσιτς.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς ολοκλήρωσε με εξαιρετικό τρόπο μία φοβερή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού κι από το 44' το τριφύλλι προηγείται 1-0 στη Δανία της Νόρτζελαντ (Live στο Gazzetta).

Ο Πελίστρι στην άμυνα έκανε εκπληκτική προσπάθεια, ο Φαν Ντρόνγκελεν απομάκρυνε, στο κέντρο ο Ραστόντερ άνοιξε με τη μία το παιχνίδι για τον νεαρό Κροάτη, ο οποίος προχώρησε κι από το ημικύκλιο με θαυμάσιο αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία.

Το γκολ του Γιάγκουσιτς