Νόρντζελαντ - Παναθηναϊκός: Το δοκάρι του Σαντιό και η μεγάλη ευκαιρία του Κάνγκουα
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Στο 23' η Νόρντζελαντ πήγε να πάρει το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό ύστερα από σουτ του Σαντιό, με τον Παναθηναϊκό να έχει τη δική του μεγάλη στιγμή με τον Κάνγκουα στο 28'.
Μία ανάσα από το 1-0 έφτασε η Νόρντζελαντ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο 23'. Ο Σαντιό επιχείρησε το σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρια του Πένια.
Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 28' με τον Κάνγκουα να σουτάρει και τον Χάνσεν να διώχνει με δυσκολία με τα πόδια, στη μεγάλη ευκαιρία των πρασίνων να πάρουν το προβάδισμα.
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@Photo credits: INTIME
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