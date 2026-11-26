Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός: Με Κάτρη, Πελίστρι και Ραστόντερ οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Νόρντζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Τζέικομπ Νλίστρουπ να έκανε γνωστή την ενδεκάδα. Ο Δανός προπονητής κατεβάζει τους «πράσινους» με 4-4-2 και τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξί μπακ και τον Καλάμπρια αριστερό και στόπερ τους Βαν Ντρόνγκελεν και Κάτρη.
Στα φτερά θα είναι δεξιά ο Γιάγκουσιτς και αριστερά ο Πελίστρι με τους Καμαρά, Κάνγκουα στο κέντρο, ενώ στην επίθεση θα ξεκινήσουν οι Τεττέη και Ραστόντερ.
The starting XI is out ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #UECL #NORPAO https://t.co/JRAnlselfI— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 26, 2026
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Στον πάγκο είναι οι: Κότσαρης, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Λούζα, Κρίστιανσεν, Τερζής και Λιβάι Γκαρσία.
Η ενδεκάδα της Νόρντζελαντ: Χάνσεν, Γουόκερ, Νέλσον, Μάρκμαν, Άνκερσεν, Γιάνσεν, Ρόικιερ, Λάχτεενμακι, Σαντιό, Λιντ, Αντέλ.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Μπουσκ, Έρικσον, Μπρινκ, Αμοάκο, Ακουά, Χάιντε, Νόρχαϊμ, Μπέρτελσεν, Ρούτκιερ, Μπόε, Τούκα, Φάμπερ.
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