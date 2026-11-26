Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατεβάζει τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Νόρντζελαντ με τους Κάτρη, Πελίστρι, Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Νόρντζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Τζέικομπ Νλίστρουπ να έκανε γνωστή την ενδεκάδα. Ο Δανός προπονητής κατεβάζει τους «πράσινους» με 4-4-2 και τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξί μπακ και τον Καλάμπρια αριστερό και στόπερ τους Βαν Ντρόνγκελεν και Κάτρη.

Στα φτερά θα είναι δεξιά ο Γιάγκουσιτς και αριστερά ο Πελίστρι με τους Καμαρά, Κάνγκουα στο κέντρο, ενώ στην επίθεση θα ξεκινήσουν οι Τεττέη και Ραστόντερ.

Στον πάγκο είναι οι: Κότσαρης, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Λούζα, Κρίστιανσεν, Τερζής και Λιβάι Γκαρσία.

Η ενδεκάδα της Νόρντζελαντ: Χάνσεν, Γουόκερ, Νέλσον, Μάρκμαν, Άνκερσεν, Γιάνσεν, Ρόικιερ, Λάχτεενμακι, Σαντιό, Λιντ, Αντέλ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Μπουσκ, Έρικσον, Μπρινκ, Αμοάκο, Ακουά, Χάιντε, Νόρχαϊμ, Μπέρτελσεν, Ρούτκιερ, Μπόε, Τούκα, Φάμπερ.