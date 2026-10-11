Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Σάλιακας αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε τρία λεπτά για δύο φάουλ στον Αντίνο
Αριθμητικό μειονέκτημα για τον Ολυμπιακό από το 66ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Μανώλης Σάλιακας αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες για ισάριθμα φάουλ στον Σαντίνο Αντίνο, με την πρώτη να του δίνεται στο 63'.
Λόγω της αποβολής του ο διεθνής μπακ θα χάσει το παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, στο Αγρίνιο (18/10, 17:00).
Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες είχαν πάρει προβάδισμα από το πρώτο μέρος του αγώνα του Φαλήρου, με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο.
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