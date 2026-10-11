Ο Μανώλης Σάλιακας κιτρινίστηκε στο 63ο και στο 66ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για δύο φάουλ στον Σαντίνο Αντίνο κι άφησε τον Ολυμπιακό με 10 παίκτες.

Αριθμητικό μειονέκτημα για τον Ολυμπιακό από το 66ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Μανώλης Σάλιακας αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες για ισάριθμα φάουλ στον Σαντίνο Αντίνο, με την πρώτη να του δίνεται στο 63'.

Λόγω της αποβολής του ο διεθνής μπακ θα χάσει το παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, στο Αγρίνιο (18/10, 17:00).

Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες είχαν πάρει προβάδισμα από το πρώτο μέρος του αγώνα του Φαλήρου, με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο.