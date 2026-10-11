Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ρέτσος με φανταστικό σουτ έκανε το 1-0 κι έβαλε... φωτιά στο Φάληρο
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Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 34ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, χάρη σε υπέροχη εκτέλεση του Παναγιώτη Ρέτσου.
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο, εκμεταλλευόμενος μια στατική φάση. Στο 34ο λεπτό ο Φορτούνης εκτέλεσε το φάουλ, προσπάθησε να διώξει ο Τεττέη, ο Φρόιλερ με κεφαλιά έστρωσε τον Ρέτσο κι εκείνος με υπέροχο σουτ εκτέλεσε μέσα από την περιοχή για το 1-0.
Aυτό ήταν το πρώτο γκολ του διεθνή κεντρικού αμυντικού στην τρέχουσα σεζόν.
Το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου:
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