Το επερχόμενο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Κύπελλο μπορεί να επαναπροσδιορίσει χρονικά τον αναβληθέντα αγώνα των Πειραιωτών με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός μετά τον αγώνα της Κυριακής στο Πρωτάθλημα με τον Άρη θα έχει μπροστά του το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Κύπελλο (02.12 στις 19.00). Έναν αγώνα που δύναται να επηρεάσει υπό μία συγκεκριμένη συνθήκη το αναβληθέν πλέον Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Με ποιόν τρόπο; Σε αυτήν τη φάση οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προπορεύονται στη βαθμολογία της League Phase του θεσμού του Κυπέλλου. Σε περίπτωσης ισοπαλίας θα συνεχίσουν και οι 2 στην πρώτη τετράδα. Αλλιώς θα φανεί το τι μέλλει γενέσθαι και με βάση αποτελέσματα άλλων ομάδων όπως ο Ατρόμητος.

Εάν ο Ολυμπιακός μείνει εκτός τετράδας τότε θα παίξει στα play offs του θεσμού. Αυτά είναι να γίνουν στις 22 και 23 Δεκεμβρίου. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα μπορεί να μπει χρονικά εκεί το Ολυμπιακός - ΑΕΚ και θα μεταφερθεί για αρχές του νέου έτους και ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα για τις 6 Γενάρη.