Άρης – Βόλος Elabet 3-2: Τα highlights της νίκης των «κίτρινων»
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Ο Άρης παρότι δυσκολεύτηκε καθώς προηγήθηκε με 3-0 αλλά δέχθηκε δύο γκολ στο τέλος, επικράτησε του Βόλου Elabet με 3-2. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.
Σε ένα άκρως χορταστικό παιχνίδι ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 του Βόλου Elabet, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-2 με τους «κίτρινους» να κρατάνε και να παίρνουν τη νίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 5 γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις μιας αναμέτρησης που είχε πολλές φάσεις μπροστά και στις δύο εστίες.
@Photo credits: INTIME
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