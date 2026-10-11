Ο Άρης παρότι δυσκολεύτηκε καθώς προηγήθηκε με 3-0 αλλά δέχθηκε δύο γκολ στο τέλος, επικράτησε του Βόλου Elabet με 3-2. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Σε ένα άκρως χορταστικό παιχνίδι ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 του Βόλου Elabet, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-2 με τους «κίτρινους» να κρατάνε και να παίρνουν τη νίκη. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 5 γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις μιας αναμέτρησης που είχε πολλές φάσεις μπροστά και στις δύο εστίες.