Ο Αρης προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο, έχοντας και χαμένο πέναλτι κι όλα μαρτυρούσαν... υγιεινό περίπατο! Τελικά η χαλάρωση στην επανάληψη έδωσε το δικαίωμα στον Βόλο να κάνει το ματς - θρίλερ (3-2), με τους Θεσσαλονικείς να φτάνουν στο αγχωμένο τρίποντο! Κουαμέ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε τα γκολ των νικητών.

Ο Άρης έπαιξε με τη φωτιά αλλά δεν κάηκε καθώς επικράτησε του Βόλου Elabet στο «Κλ. Βικελίδης» με 3-2 σ’ ένα παιχνίδι που βάσει ευκαιριών θα έπρεπε να το είχε τελειώσει με άνεση.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με 3-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν πιο ευρύ σκορ βάσει των χαμένων ευκαιριών. Ο Βόλος Elabet έπειτα από την… εξαφάνισή του στο πρώτο ημίχρονο, εμφανίστηκε στο δεύτερο και αξιοποιώντας την κακή αμυντική συμπεριφορά των «κίτρινων» στις στατικές φάσεις μείωσε σε 3-2 στο 87’ κι επιχείρησε να πάρει κάτι από ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο. Τελικώς ο Άρης κράτησε τη νίκη-ανάσα αλλά η συμπεριφορά του ήταν προβληματική.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε φανέλα βασικού στον Μπρούμα για την κάλυψη του αριστερού άκρου της επίθεσης, στο ντεμπούτο του Πορτογάλου με τη φανέλα του Άρη. Στο 4-4-2 των «κίτρινων», Καντεβέρε και Κουαμέ ήταν το δίδυμο στην κορυφή, ο Γκαρε έπαιξε δεξιά καθώς Ράσιτς και Χόνγκλα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην τετράδα της άμυνας έπαιξαν οι Πετρίς (δεξιά), Ρίτσαρντς (αριστερά) καθώς οι Φαμπιάνο-Σούταλο ήταν στο κέντρο της άμυνας μπροστά από τον Ρικάρντο Βέλιο.

Ο Βόλος Elabet είχε να διαχειριστεί το ζήτημα των απουσιών. Ο Κώστας Μπράτσος επέλεξε σχηματισμό 4-3-3 με τους Λυκουρίνο, Κατσικά στα αμυντικά άκρα και τους Κάργα-Αγιάκουα στο κέντρο της άμυνας. Μπούρνιτς-Γρόσδης και Κόμπα ήταν οι τρεις στον άξονα, Λάμπρου και Γκονζάλες έπαιξαν στα επιθετικά άκρα και ο Φουρτάδο στην κορυφή.

Κυρίαρχος με διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα οι φιλοξενούμενοι πήραν το ρίσκο της πίεσης ψηλά. Θα μπορούσαν να το είχαν πληρώσει νωρίτερα από το 7ο λεπτό όταν ο Κριστιάν Κουαμέ «έπιασε» ασύλληπτη κεφαλιά – μετά από σέντρα του Πετρίς – στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα (1-0). Γενικώς ο Άρης είχε κυριαρχικό ρόλο στο χορτάρι καθώς η επιθετική τετράδα λειτούργησε σωστά, ομοίως και τα πλάγια μπακ (Πετρίς-Ρίτσαρντς) απέναντι στις ελάχιστες επιθετικές πρωτοβουλίες του Βόλου Elabet. Στην πραγματικότητα, το 3-0 του ημιχρόνου ήταν ό,τι λιγότερο θα μπορούσε να υποστεί η ομάδα της Θεσσαλίας βάσει της εικόνας του αγώνα. Για παράδειγμα, στο 11’ ο Κουαμέ σούταρε από πλεονεκτική θέση στην transition επίθεση του Άρη, όπως και ο Χόνγκλα στο 19’.

Το «πάρτι» του Φαμπιάνο

Πολύ θετική παρουσία είχε ο Μπρούμα καθώς έπαιζε στο πλάτος του γηπέδου ανοίγοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων και δεν έχασε καμία προσωπική μονομαχία. Από δικό του κερδισμένο φάουλ ήρθε η φάση του 2-0. Στην πρώτη κεφαλιά, ο Φαμπιάνο είδε την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και στη δεύτερη – μετά από σέντρα του Γκαρέ – ο Βραζιλιάνος σημάδεψε τη δεξιά γωνία της εστίας του Σιαμπάνη (2-0, 23’). Το πρώτο ημίωρο θα ήταν υπέροχο για τον Άρη αν ο Τίνο Καντεβέρε απέφευγε την τραγική εκτέλεση πέναλτι στο 31’. Ο Άρης συνέχισε να πιέζει, έχασε δύο ακόμη φάσεις με τους Γκαρέ και Κουαμέ καθώς ο Γκονζάλες λίγο έλειψες να βγάλει τη φάση της αγωνιστικής. Με μια ντρίμπλα «έφυγε» από τρεις παίκτες, ακολούθησε και τέταρτος και αφού έδωσε την μπάλα στον Λάμπρου, την υποδέχθηκε για το πλασέ αλλά ο Ρικάρντο Βέλιο απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ, στη μοναδική φάση των φιλοξενούμενων.

Ο Καντεβέρε και η… χαμένη άμυνα

Ο Τίνο Καντεβέρε εξιλεώθηκε στο 43’ χάρη στην εξαιρετική μπαλιά του Ράσιτς, την κακή τοποθέτηση του Αγιάκουα και την άστοχη έξοδο του Σιαμπάντη. Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε έφυγε πίσω από τη γραμμή του κέντρο και αφού ξεπέρασε και τον Σιαμπάνη εκτέλεσε αδύναμα (μεν), εύστοχα δε για το 3-0. Το οποίο και… λίγο ήταν βάσει της εικόνας των δύο ομάδων.

Οι συντριπτικές αλλαγές του Βόλου

Η απελπιστικά κακή εικόνα της ομάδας οδήγησε τον Κώστα Μπράτσο σε ριζικές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο καθώς ξεκίνησε με 5-3-2 καθώς ο Καμπελά έπαιξε κοντά στον Φουρτάδο, ενώ ο Ρετζίς αντικατέστησε τον Λάμπρου. Και πάλι όμως οι φάσεις ανήκαν στον Άρη με τους Κουαμέ, Γκαρέ καθώς οι «κίτρινοι» συνέχισαν να σημαδεύουν την… πλάτη του Αγιάκουα ο οποίος είχε προβλήματα στην τοποθέτησή του στο γήπεδο. Στο 55’ μάλιστα οι γηπεδούχοι είχαν διαδοχικές στιγμές με τους Φαμπιάνο, Ράσιτς. Στο 57’ ο Βόλος Elabet έκανε βήμα επιστροφής στο παιχνίδι καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ η άμυνα του Άρη πιάστηκε κοιμώμενη και ο στίπερ Αγιάκουα ολομόναχος στο ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (3-1).

Ο Άρης χαλάρωσε και ο Βόλος αντεπιτέθηκε

Μέσα από τα ατομικά λάθη του Άρη, ο Βόλος Elabet επιχείρησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι όπως στη φάση του 66’ με το σουτ του Κόμπα και την εκπληκτική απόκρουση του Βέλιο καθώς ο Άρης μέτρησε αρκετές ημιτελείς προσπάθειες κυρίως με τον Γκαρέ και μια χαμένη κεφαλιά με τον Καντεβέρε (75’). Οι αλλαγές τόνωσαν τον Άρη ο οποίος είχε τεράστια στιγμή με τον Ράσιτς στο 83’ αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά στην κεφαλιά του Σέρβου. Και στο 87’ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν ακόμη περισσότερο με την κεφαλιά του Κάργα – έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ρεγκίς – σε μία ακόμη κακή αμυντική συμπεριφορά του Άρη σε στατική φάση. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση με την κεφαλιά του Αγιάκουα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Σούταλο (Άρης), Κατσικάς, Κάργας (Βόλος Elabet)

MVP: Ο Άρης είχε συγκεκριμένους παίκτες σε καλή βραδιά, εντός αυτών και ο Κριστιάν Κουαμέ ο οποίος ήταν ο πιο δραστήριος στην επιθετική γραμμή.

Στο ύψος τους: Καλό παιχνίδι από τον Φαμπιάνο, ο Μπρούμα έκανε καλό ντεμπούτο, ενώ ο Καντεβέρε αδίκησε τον εαυτό του με την εκτέλεση του πέναλτι. Ο Ρικάρντο Βέλιο έκανε δύο εκπληκτικές αποκρούσεις. Από τον Βόλο Elabet ξεχώρισε ο Γκονζάλες και η εικόνα της ομάδας του άλλαξε με την είσοδο του Ρεγκίς.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Σκόραρε αλλά ο Αγιάκουα άφησε πολλά κενά στην άμυνα. Λίγα πράγματα από τον Λάμπρου ενώ ο άξονας των φιλοξενούμενων υπολειτούργησε στο πρώτο ημίχρονο.

Η «γκάφα»: Τι άλλο από την κάκιστη εκτέλεση πέναλτι του Καντεβέρε.

Το «στραγάλι»: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Βασίλη Φωτιά και σωστή η απόφαση στο πέναλτι του Άρη καθώς ο Κάργας ανέτρεψε τον Γκαρέ.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο και αφελής στο δεύτερο είτε γιατί δεν τελείωσε φάσεις για ευρύτερο σκορ είτε λόγω της συμπεριφοράς του στις στατικές φάσεις. Ο Βόλος Elabet δεν εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, άλλαξε μετά τις αλλαγές του ημιχρόνου και αξιοποιώντας δύο στατικές φάσεις επιχείρησε να πάρει κάτι από ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράσιτς, Χόνγκλα (67’ Γένσεν), Μπρούμα (67’ Μπουσαΐντ), Κουαμέ (90+1 Γαλανόπουλος), Γκαρέ (80’ Φαντιγκά), Καντεβέρε (80’ Μιρ).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κόμπα, Κάργας, Κατσικάς, Αγιάκουα, Γρόσδης (46’ Καμπελά), Μπούρνιτς (61’ Μπαρέ), Λυκουρίνος (84’ Τασιούρας), Φουρτάδο (84’ Χαραλάμπογλου), Γκονζάλες, Λάμπρου (46’ Ρετζίς).