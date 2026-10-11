Ηρακλής - Λεβαδειακός: Τα γκολ των Νιζέ και Κράιντς για το 2-0
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Πώς οι Νιζέ και Κράιντς με δύο γκολ στο 68' και στο 72' έγραψαν το 2-0 στο Ηρακλής - Λεβαδειακός.
Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό στο 68' με τον Νιζέ. Μετά από γύρισμα του Σίλβα, η μπάλα στρώθηκε στον Νιζέ και εκείνος με θαυμάσιο διαγώνιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 1-0.
Στο 72' ο «Γηραιός» έφτασε στο 2-0 με τον Κράιντς. Ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα και ο Κράιντς με καρφωτή κεφαλιά έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.