Πώς οι Νιζέ και Κράιντς με δύο γκολ στο 68' και στο 72' έγραψαν το 2-0 στο Ηρακλής - Λεβαδειακός.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό στο 68' με τον Νιζέ. Μετά από γύρισμα του Σίλβα, η μπάλα στρώθηκε στον Νιζέ και εκείνος με θαυμάσιο διαγώνιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 1-0.

Στο 72' ο «Γηραιός» έφτασε στο 2-0 με τον Κράιντς. Ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα και ο Κράιντς με καρφωτή κεφαλιά έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.