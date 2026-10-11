Μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδειακού ο διοικητικός ηγέτης του Γηραιού, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, αγκαλιάστηκε με την... εμβληματική οπαδό της ομάδας, την κυρία Χάιδω.

Ο Ηρακλής συνδύασε την επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο με τρίποντο, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Super League στη φυσική του έδρα, ύστερα από περίπου 9,5 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διοικητικός ηγέτης του Γηραιού, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ήταν περιχαρής μετά τον αγώνα και αντέμειψε τους παίκτες του με πριμ.

Φυσικά, από την επιστροφή της ομάδας στο «σπίτι» της δεν θα μπορούσε να λείπει η εμβληματικό οπαδός των Θεσσαλονικιών, η κυρία Χάιδω, την οποία αγκάλιασε μετά το ματς ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ.

Θυμίζουμε πως η κυρία Χάιδω έγινε πρόσφατα και... μασκότ της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την αγάπη της για τον σύλλογο.