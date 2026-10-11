Κάνγκουα: «Γι' αυτούς τους δύο λόγους επέλεξα τον Παναθηναϊκό»

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποκάλυψε τον λόγο που τον έκανε να επιλέξει τον Παναθηναϊκό.

Ο Κινγκς Κάνγκουα παραχώρησε μία συνέντευξη στον SKAI ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21:00-Magenta Sport League 1- Live απ' το Gazzetta) κι εξήγησε πως πήρε την απόφαση να έρθει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι.

Εκείνος τόνισε πως από τους βασικούς λόγους που πείστηκε ήταν το πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι «πράσινοι» και η προσέγγιση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας φέτος, τον «διόσκουρό» του, Ετιέν Καμαρά ενώ στο φινάλε έπαιξε κι ένα παιχνίδι που έφερε ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Κάνγκουα

Σε ευχαριστούμε για την συνέντευξη. Τα ελληνικά πρωτοσέλιδα στη διάρκεια του καλοκαιριού, «έπαιζαν» το όνομα σου, επίσης για την ΑΕΚ, αλλά γιατί διάλεξες τους «πράσινους»;

«Πρώτα από όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μίλησα με την ΑΕΚ, όπως ξέρεις. Αλλά ο λόγος που διάλεξα τον Παναθηναϊκό είναι επειδή μου άρεσε το πρότζεκτ. Θέλω να γίνω μέρος του. Θέλω να γίνω μέρος αυτής της ομάδας. Και κατέληξα ότι αυτό είναι το σωστό μέρος για εμένα. Μίλησα αρχικά με τον τεχνικό διευθυντή. Και είναι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ. Και επίσης μου αρέσει το σχέδιο και σκέφτηκα ότι αυτό είναι το σωστό πρότζεκτ για εμένα».

Μπήκες στη βασική ενδεκάδα σε χρόνο ρεκόρ. Και έχεις περίφημη χημεία με τον Καμαρά

«Προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Προσπαθούμε και να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Όπως είπα, θέλουμε να γίνουμε πιο δυνατοί. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για τη χημεία της ομάδας».

Πες μου για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου

«Ναι είναι το στυλ μου, να βοηθάω την ομάδα. Να κουβαλάω τις μπάλες… Να αρχίζω να διεκδικώ και να κερδίζω. Μου αρέσει αυτό. Νομίζω ότι εν τέλει πρέπει να είσαι έξυπνος. Να διαβάζεις το παιχνίδι. Εάν πραγματικά διαβάζεις το παιχνίδι, μπορείς εύκολα να κάνεις ότι χρειάζεται».

Πιστεύεις ότι έχετε ό,τι χρειάζεται για να κατακτήσετε το Πρωτάθλημα;

«Φυσικά το πιστεύουμε, αλλά ως ομάδα οφείλουμε να παίρνουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βήμα με βήμα. Να συνεχίζουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, κάθε παιχνίδι. Να κερδίζουμε, να βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και στο τέλος θα δούμε που βρισκόμαστε. Πολύ απαιτητική η Super League. Έχει πολύ καλές ομάδες. Καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών. Μου αρέσει».

Τι γνωρίζεις για τον Ολυμπιακό και πόσο ενθουσιασμένος είσαι για το πρώτο σου ντέρμπι;

«Φυσικά κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια. Τα ντέρμπι είναι πολύ δύσκολα. Και συναρπαστικά παιχνίδια για να αγωνιστείς. Έτσι κάθε παίκτης θέλει να παίξει σε τέτοιου είδους ματς. Ως ομάδα πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να ανυπομονούμε… Να προετοιμαστούμε όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Φυσικά ο Ολυμπιακός είναι καταπληκτική ομάδα. Τους σεβόμαστε. Αλλά όπως σας είπα, συγκεντρωνόμαστε σε εμάς.

Θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτά που ξέρουμε. Σε αυτού του είδους τους αγώνες χρειάζεται να βρίσκεσαι εκεί σε κάθε κατάσταση. Χρειάζεται να υποφέρουμε μαζί. Χρειάζεται να απολαμβάνουμε τις στιγμές μαζί. Τις καλές στιγμές μαζί. Και στο τέλος πρέπει να μείνεις στο παιχνίδι σε κάθε περίσταση».

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με προορισμό να μονομαχεί για τον τίτλο. Και επίσης για την Ευρώπη

«Έχουμε πολλά παιχνίδια. Καταπληκτικά ματς έρχονται… Είμαστε ενθουσιασμένοι. Θέλουμε επίσης να κερδίσουμε κάθε ματς που έρχεται».

Πιστεύω ότι έχεις ακούσει για τον Βοτανικό…

«Καταπληκτικό πρότζεκτ. Ένας από τους λόγους που προτίμησα τους «πράσινους». Ήθελα να γίνω μέρος του. Είμαι ενθουσιασμένος για το τι έρχεται… Και ανυπομονώ».

Θα παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί θα σου λέω μια λέξη και θέλω να απαντάς άμεσα…

Παναθηναϊκός...

«Μεγάλος σύλλογος».

Κόουτς...

«Φανταστικός προπονητής».

Κάνγκουα...

«Καλός παίκτης».

Ο καλύτερος σου φίλος μέσα στην ομάδα;

«Όλοι!».

Δύο από τους σπουδαιότερους παίκτες μέσα στην ομάδα. Που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο...

«Όλοι».

Super League...

«Πολύ καλή λίγκα».

Conference League...

«Καταπληκτική διοργάνωση».

Ο κύριος Αλαφούζος...

«Καταπληκτικός».

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ;

«Παναθηναϊκός!».