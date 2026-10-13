Στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Τρουά, ο Ιγκόρ Παϊσάο φάνηκε δυσαρεστημένος από την απόφαση του Μπρούνο Ζενεσιό του να τον αντικαταστήσει, αρνούμενος να δώσει το χέρι του στον προπονητή του.

Η Μαρσέιγ δεν έχει κάνει το ξεκίνημα που περίμενε στη Ligue 1 γνωρίζοντας συνεχόμενες ήττες, γεγονός που προκαλεί αναταραχή στο εσωτερικό της ομάδας και έλλειψη αυτοπεποίθησης στους παίκτες.

Παρά την βελτιωμένη της εμφάνισης στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Τρουά (11/10) όπου επικράτησε με 2-0, οι εντάσεις δεν έλλειψαν. Ο τεχνικός της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενεσιό, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Παϊσάο στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο 26χρονος μέσος φάνηκε εμφανώς ενοχλημένος από την απόφαση του προπονητή του και καθώς έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο αρνήθηκε να του δώσει το χέρι του.

🚨 RIEN NE VA PLUS POUR IGOR PAIXÃO À L’OM ! Malgré la victoire marseillaise à Troyes (2-0), Igor Paixão a affiché sa frustration au moment de son remplacement à la 87e minute. L’ailier brésilien a serré la main de Faris Moumbagna, mais a ignoré celle de Bruno Genesio, qui a tenté de le retenir par le bras. 😬 📉 Recruté avec de grandes attentes, Paixão traverse un début de saison compliqué : aucun but et plus de contribution décisive depuis la première journée. Il a même reçu un 2/10 de La Provence après sa prestation à Troyes. 🗣️ Bruno Genesio a préféré calmer le jeu : « Il était peut-être frustré de sortir, peut-être frustré de son match, je peux le comprendre. » 👉 L’OM doit-il continuer à faire confiance à Igor Paixão ou le mettre sur le banc ? 👀 October 12, 2026

Το σκηνικό προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, για αυτόν τον λόγο ο Γάλλος τεχνικός πήρε θέση στο θέμα με σκοπό να «ηρεμήσει τα πνεύματα» και να δικαιολογήσει την αντίδραση του παίκτη του. «Ήταν απογοητευμένος που αντικαταστάθηκε, ίσως και απογοητευμένος με την απόδοσή του. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να καταλάβουμε, δεδομένης της απογοήτευσης και του θυμού. Όπως και η ομάδα, ο Ιγκόρ πρέπει να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (15/10) η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την δεύτερη αγωνιστική του League Phase του Europa League.