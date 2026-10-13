Μαρσέιγ: Χαμός στην ομάδα λίγο πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό

Ιωάννα Δημακοπούλου
Μαρσέιγ: Χαμός στην ομάδα λίγο πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Τρουά, ο Ιγκόρ Παϊσάο φάνηκε δυσαρεστημένος από την απόφαση του Μπρούνο Ζενεσιό του να τον αντικαταστήσει, αρνούμενος να δώσει το χέρι του στον προπονητή του.

Η Μαρσέιγ δεν έχει κάνει το ξεκίνημα που περίμενε στη Ligue 1 γνωρίζοντας συνεχόμενες ήττες, γεγονός που προκαλεί αναταραχή στο εσωτερικό της ομάδας και έλλειψη αυτοπεποίθησης στους παίκτες.

Παρά την βελτιωμένη της εμφάνισης στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Τρουά (11/10) όπου επικράτησε με 2-0, οι εντάσεις δεν έλλειψαν. Ο τεχνικός της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενεσιό, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Παϊσάο στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο 26χρονος μέσος φάνηκε εμφανώς ενοχλημένος από την απόφαση του προπονητή του και καθώς έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο αρνήθηκε να του δώσει το χέρι του.

Το σκηνικό προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, για αυτόν τον λόγο ο Γάλλος τεχνικός πήρε θέση στο θέμα με σκοπό να «ηρεμήσει τα πνεύματα» και να δικαιολογήσει την αντίδραση του παίκτη του. «Ήταν απογοητευμένος που αντικαταστάθηκε, ίσως και απογοητευμένος με την απόδοσή του. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να καταλάβουμε, δεδομένης της απογοήτευσης και του θυμού. Όπως και η ομάδα, ο Ιγκόρ πρέπει να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (15/10) η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την δεύτερη αγωνιστική του League Phase του Europa League.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LIGUE 1 Τελευταία Νέα