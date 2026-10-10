Νίκολιτς: «Ο Στρακόσια δεν θα είναι διαθέσιμος με Σαχτάρ και Σίτι, ο Βάργκα δίνει μάχη με τον χρόνο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς με τον ΟΦΗ αναφέρθηκε στην κατάσταση των Θωμά Στρακόσια και Μπάρναμπας Βάργκα ενόψει των αγώνων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Χωρίς τον Θωμά Στρακόσια θα είναι η ΑΕΚ στα ματς με Σαχτάρ και Μάνστεστερ Σίτι καθώς όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας της Ένωσης θα χρειαστεί κι άλλο χρόνο για να ξεπεράσει απόλυτα το ράγισμα στο χέρι του, με συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος για τα ματς στην Αγγλία.

Παράλληλα για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος βρίσκεται σε φάση επιστροφής μετά τη θλάση που είχε υποστεί πριν τη διακοπή, τόνισε ότι δίνει μάχη με τον χρόνο και θα φανεί αν θα καταφέρει να προλάβει είτε και τα δύο παιχνίδια, είτε το ένα από αυτά.

«Δεν είμαι γιατρός. Αλλά σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο μπορώ να πω ότι ο Θωμάς θα χρειαστεί κι άλλο χρόνο και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο αυτά παιχνίδια. Για τον Βάργκα δίνουμε μάχη με τον χρόνο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχει πολύ καλή νοοτροπία, δεν νιώθει πόνο, είναι θαρραλέος και όταν το πιστεύεις, πιέζεις τον εαυτό σου. Αυτή είναι η νοοτροπία του. Σαφώς θα είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν πρόκειται για δύο τελικούς. Είναι σημαντικά ματς όμως. Έχουμε μια μακρά σεζόν μπροστά μας και θα πρέπει να πάρουμε την έξυπνη απόφαση για τη συμμετοχή του. Δεν θα πάρουμε όμως ρίσκα», ανέφερε ο Νίκολιτς.