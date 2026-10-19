Οι πιθανότητες της ΑΕΚ κόντρα στη Μάνστεστερ Σίτι (20/10, 22:00) για το Champions League από την πλατφόρμα του Football Meets Data.

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για ακόμη μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, καθώς την Τρίτη (20/10, 22:00) φιλοξενείται στο «Έτιχαντ» από τη Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έκανε ποδαρικό με το δεξί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφού στην πρεμιέρα νίκησε με 1-0 τη Λασκ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, την περασμένη Τετάρτη (14/10), παρότι προηγήθηκε, εν τέλει είδε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να επικρατεί με 3-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει σημαντικούς βαθμούς.

Πλέον, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει επικίνδυνα κόντρα στους πρωτοπόρους (με το απόλυτο 7/7) της Premier League, κάτι που αποτυπώνεται και από τις πιθανότητες που δίνει το Football Meets Data. Η γνωστή πλατφόρμα δίνει μόλις 9% στην Ένωση για να φύγει με το διπλό από το Μάντσεστερ, την ίδια ώρα που οι Πολίτες είναι φαβορί για νίκη κατά 77%, με το «Χ» να λαμβάνει το υπόλοιπο 14%.