ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026 στο Πρωτάθλημα Αναβάσεων
Ακόμα μια επιτυχία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό για τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026 στο Πρωτάθλημα Αναβάσεων στη Formula Saloon έπειτα και από τη νέα του νίκη στην 19η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου.
Αυτή ήταν η έκτη νίκη του σε ισάριθμες συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα, με την οποία εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς.
Ο Ηλιόπουλος έφτασε τους 17 πανελλήνιους τίτλους συνολικά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκ των οποίων οι 15 είναι στο Πρωτάθλημα Αναβάσεων και οι δύο σε Αγώνες Ταχύτητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Αχλαδόκαμπο έδωσαν δυναμικό «παρών» και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ κρατώντας σημαίες της ομάδας και ενισχύοντας την προσπάθειά του Μάριου Ηλιόπουλου.
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