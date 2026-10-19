Τον τίτλο του πρωταθλητή για το 2026 κατέκτησε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, φτάνοντας τους 17 συνολικά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ακόμα μια επιτυχία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό για τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026 στο Πρωτάθλημα Αναβάσεων στη Formula Saloon έπειτα και από τη νέα του νίκη στην 19η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου.

Αυτή ήταν η έκτη νίκη του σε ισάριθμες συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα, με την οποία εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Ο Ηλιόπουλος έφτασε τους 17 πανελλήνιους τίτλους συνολικά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκ των οποίων οι 15 είναι στο Πρωτάθλημα Αναβάσεων και οι δύο σε Αγώνες Ταχύτητας.

​Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Αχλαδόκαμπο έδωσαν δυναμικό «παρών» και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ κρατώντας σημαίες της ομάδας και ενισχύοντας την προσπάθειά του Μάριου Ηλιόπουλου.