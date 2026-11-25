Ο Αντώνης Νικοπολίδης σχολίασε στο post game του Gazzetta Magazino by Elabet την ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο (1-0).

Στην post game εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Αντώνης Νικοπολίδης, για τον σχολιασμό του αγώνα της ΑΕΚ στο Κόμο για το Champions League.

Ο παλαί ποτέ σπουδαίος Έλληνας τερματοφύλακας σχολίασε παρέα με τους Μαυρογιαννίδη, Μπορμπόκη, Σοϊλέδη και Αρναούτογλου την ήττα της Ένωσης (1-0) από την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, αναφέροντας πως το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό στις λεπτομέρειες του αγώνα.