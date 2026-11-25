Νικοπολίδης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Η ΑΕΚ έπρεπε να προσέξει τις λεπτομέρειες» (vid)
Στην post game εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Αντώνης Νικοπολίδης, για τον σχολιασμό του αγώνα της ΑΕΚ στο Κόμο για το Champions League.
Ο παλαί ποτέ σπουδαίος Έλληνας τερματοφύλακας σχολίασε παρέα με τους Μαυρογιαννίδη, Μπορμπόκη, Σοϊλέδη και Αρναούτογλου την ήττα της Ένωσης (1-0) από την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, αναφέροντας πως το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό στις λεπτομέρειες του αγώνα.
Δείτε αναλυτικά το απόσμασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
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