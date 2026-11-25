ΑΕΚ: Μέχρι ποια θέση μπορεί να τερματίσει στο Champions League
Μπορεί να γνώρισε την ήττα με 1-0 στη λίμνη του Κόμο από την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, ωστόσο η ΑΕΚ δεν έχει πει «αντίο» στο φετινό Champions League.
Η Ένωση έχει ναι μεν 3 πόντους έπειτα από 5 αγωνιστικές στη League Phase του θεσμού, ωστόσο οι πιθανότητες να συνεχίσει την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση υπάρχουν, παρά το δύσκολο πρόγραμμα που λέει Γαλατάσαραϊ, Ρόμα και Ντόρτμουντ μέχρι το φινάλε.
Με τα δεδομένα όπως έχουν πριν την ολοκλήρωση της 5ης «στροφής», το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς όχι απλώς δεν έχει αποκλειστεί, αλλά μπορεί να τερματίσει ακόμη και στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, και άρα να πάρει απευθείας πρόκριση στους «16».
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Βέβαια, το εν λόγω σενάριο είναι... τραβηγμένο, αφού χρειάζεται 3/3 νίκες και παράλληλα απώλειες αρκετών ομάδων που βρίσκονται ήδη από πάνω στην βαθμολογία. Πάντως, βάσει της ανάλυσης του Football Meets Data, ο Δικέφαλος μπορεί να βρεθεί από την 5η μέχρι και την 36η (τελευταία) θέση της κατάταξης, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πόσο ρευστά είναι τα πράγματα πλέον στο Champions League.
✅ CONFIRMED 🇪🇸 Real Madrid become the first team to mathematically secure a place in the 🔵 UCL KO stage! https://t.co/nadydjmWPQ— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 24, 2026
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