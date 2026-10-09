Ο Αστέρας AKTOR ανέβασε video από την ομαδική φωτογράφιση, με τον Νίκο Καλτσά και τον Φεντερίκο Μακέντα να πρωταγωνιστούν.

Περίπου 3 εβδομάδες μετά την ισοπαλία με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο ο Αστέρας AKTOR θα διεκδικήσει το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα στον εντός έδρας αγώνα με τον Ατρομητο.

Μπορεί ακόμα η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου να μην έχει πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, όμως το κλίμα εντός της ομάδας είναι εξαιρετικό κι αυτό αποτυπώθηκε στο backstage video της ομαδικής φωτογράφισης των Κιτρινομπλέ.

Σε αυτό πρωταγωνιστούν δύο από τα «πειραχτήρια» του γκρουπ, ο Φεντερίκο Μακέντα και ο Νίκος Καλτσάς, με τους δυο εκ των αρχηγών της ομάδας να... κυνηγιούνται μέσα στο γήπεδο.

Μάλιστα ο Ιταλός έκανε και το κάλεσμα του προς τους φίλους της ομάδας ενόψει Ατρομήτου, καθώς ανέφερε: «Το Σάββατο θα παίξουμε με τον Ατρόμητο. Σας περιμένουμε για να κερδίσουμε. Πάμε!».