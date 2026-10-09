Ο Γιώργος Κυριακόπουλος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αξιολογική που του έκανε η EA για το pace του και διαμαρτυρήθηκε με story.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος δεν πήρε καλά την αξιολόγηση που του έκανε η EA στη φετινή έκδοση του παιχνιδιού της. Ο Έλληνας αριστερός μπακ δυσαρεστήθηκε με την αξιολόγηση που του έγινε από τους συντελεστές του παιχνιδιού στο pace, ελληνιστί τον ρυθμό.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής βαθμολογήθηκε στο συγκεκριμένο στατιστικό με 70 και εξέφρασε την ενόχλησή του μέσω σχετικού story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τονίζοντας πως είναι χαμηλό αρκετά χρόνια τώρα.

Στη συνολική αξιολόγηση πήρε 74. Στα υπόλοιπα επί μέρους στατιστικά είχε 70 στην πάσα, 66 στο σουτ, 70 στη ντρίμπλα, 70 στην άμυνα και 72 στο κομμάτι που αφορά τη σωματικά και φυσικά προσόντα.