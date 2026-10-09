Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την ΑΜΚ ύψους 25,2 εκατ. ευρώ που είχε προκηρυχθεί.

Μία σημαντική ένεση ρευστότητας έγινε για τον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πλήρως την ΑΜΚ που είχε προκηρυχθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/09/2026.

Το ποσό που αφορούσε αυτή δεν ήταν διόλου μικρού, αφού έφτανε τα 25,2 εκατ. ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει βάλει ποτέ ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» μέσω μίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με τη κίνηση αυτή συνεχίζει να δείχνει και πρακτικά την πλήρη οικονομική υποστήριξη του οικοδομήματος που έχει στηθεί, το κόστος του οποίου ανέβηκε αρκετά τη φετινή σεζόν με την περαιτέρω επένδυση που έγινε.