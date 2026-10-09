Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Για πάντα ένας από μας»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Για πάντα ένας από μας»

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Ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε την επέτειο του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ στέλνοντας ένα μήνυμα πως δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Πέρασαν δύο χρόνια από την επέτειο του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, όμως κανείς δεν έχει ξεχάσει εκείνη την αποφράδα νύχτα. Σίγουρα όχι η οικογένειά του, αλλά ούτε και οι ομάδες που φόρεσε τη φανέλα τους.

Εκτός από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που πέρασε εκεί τα περισσότερά του χρόνια, τόσο η Εθνική Ελλάδος, όσο και ο Παναθηναϊκός έκαναν ένα ποστάρισμα για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Οι «πράσινοι» ανήρτησαν μία φωτογραφία του κι έγραψαν: «Θα τον θυμόμαστε πάντα. Για πάντα ένας από μας!» συμπληρώνοντας στο τέλος και μία πράσινη καρδιά.

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Ο Μπάλντοκ

Ανάλογο ποστάρισμα έκανε και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκό, ο οποίος έβαλε μία φωτογραφία του Ελληνοάγγλου δεξιού μπακ και στη λεζάντα ανέφερε: «Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας».

Η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος

     

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