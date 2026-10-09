Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Για πάντα ένας από μας»
Πέρασαν δύο χρόνια από την επέτειο του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, όμως κανείς δεν έχει ξεχάσει εκείνη την αποφράδα νύχτα. Σίγουρα όχι η οικογένειά του, αλλά ούτε και οι ομάδες που φόρεσε τη φανέλα τους.
Εκτός από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που πέρασε εκεί τα περισσότερά του χρόνια, τόσο η Εθνική Ελλάδος, όσο και ο Παναθηναϊκός έκαναν ένα ποστάρισμα για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Οι «πράσινοι» ανήρτησαν μία φωτογραφία του κι έγραψαν: «Θα τον θυμόμαστε πάντα. Για πάντα ένας από μας!» συμπληρώνοντας στο τέλος και μία πράσινη καρδιά.
Always remembered. Forever one of us. 💚 #PAOFC #Panathinaikos https://t.co/apzeAXgEpP— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 9, 2026
Ανάλογο ποστάρισμα έκανε και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκό, ο οποίος έβαλε μία φωτογραφία του Ελληνοάγγλου δεξιού μπακ και στη λεζάντα ανέφερε: «Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας».
Δυό χρόνια μακριά μας, για πάντα στην καρδιά μας... https://t.co/6SHNuiTXxc— Panathinaikos A.C. (@acpanathinaikos) October 9, 2026
Η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος
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