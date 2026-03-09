Μπάλντοκ: Η συγκινητική ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος για τα γενέθλιά του
Τα 33 χρόνια ζωής θα έφτανε σήμερα (9/3) ο Τζόρτζ Μπάλντοκ, αν δεν ξημέρωνε ποτέ η 9η Οκτωβρίου του 2024, όταν και ο ίδιος εντοπίστηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του.
Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού να αφήνει πίσω του τη σύζυγο και τον γιό τους.
Ωστόσο, κανείς δεν ξεχνάει ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά, που είχε προλάβει να φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, την οποία επέλεξε να εκπροσωπήσει. Έτσι, η «γαλανόλευκη» θέλησε με τον τρόπο της να δείξει πως είναι εδώ, στη μνήμη όλων, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά του.
«Σήμερα ο George θα είχε γενέθλια, όμως έφυγε νωρίς και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εμείς ως «οικογένεια του» κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές μας για πάντα! Για εμάς είσαι πάντα εδώ!»
