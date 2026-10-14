Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε στην αποστολή τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν μπήκε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού για επίσημο ματς και συγκεκριμένα για την αυριανή αναμέτρηση στις 19:45 με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League.

Ο 24χρονος Δανός αριστερός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ, είναι γνωστό ότι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός πήγε συντηρητικά με την περίπτωση του Κρίστιανσεν, αλλά ήταν κι ένας από τους λόγους που ενώ υπήρχε ο Κυριακόπουλος, αποκτήθηκε και ο Σαλάχ-Εντίν για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Κρίστιανσεν σταδιακά κι εφόσον δεν έχει άλλα προβλήματα, δίνει μία ακόμα επιλογή στον συμπατριώτη του τεχνικό Τζέικομπ Νίστρουp, ωστόσο, θα χρειαστεί να καλύψει αρκετό έδαφος για να πάρει θέση βασικού. Στη League Phase του Conference League, βέβαια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Σαλάχ-Εντίν, διότι αποκτήθηκε αφού ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού και ο Κρίστιανσεν ενδέχεται να κληθεί κάποια στιγμή ν' αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο.

Το τριφύλλι, λοιπόν, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ομάδα της Βοσνίας (αν και ουσιαστικά είναι σερβικός σύλλογος) χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

☘️⚽ Η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα απέναντι στην Μπάτσκα Τόπολα, για τη League Phase του Conference League! #Panathinaikos #PAOFC #ConferenceLeague #UECL #Gazzetta https://t.co/t0uy85TQve — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 14, 2026

Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με απογευματινή προπόνηση στο Γ. Καλαφάτης ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Πέμπτης (15/10, 19.45) με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και rondo και συνεχίστηκε με τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ».