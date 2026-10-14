Ο τεχνικός της Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βίνκο Μαρίνοβιτς τόνισε ότι η ομάδα του ήρθε στην Αθήνα για να πάρει καλό αποτέλεσμα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης στις 19:45 θα αντιμετωπίσει τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Βοσνίας, αν και ουσιαστικά στην πόλη κυριαρχεί το σερβικό στοιχείο.

Ο τεχνικός της Μπόρατς (που σημαίνει «μαχητές» στα βοσνιακά), ο 55χρονος Βίνκο Μαρίνοβιτς είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην πατρίδα του και μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μαρίνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του Conference League, δήλωσε πλήρως συνειδητοποιημένος για τη δυναμική του τριφυλλιού, αλλά κι αισιόδοξος για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πολλά στους παίκτες του αυτή τη σεζόν και το ρόστερ είναι πολύ διαφορετικό απ' ό,τι πριν δύο χρόνια, όταν και ήμασταν ξανά αντίπαλοι. Γνωρίζουμε την ποιότητα των αντιπάλων μας, αλλά και τις δικές μας ικανότητες. Το αποδείξαμε αυτό στα προκριματικά. Ήρθαμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός, μια καλή ομάδα κι ανασταλτικά στο πρωτάθλημά του έχει δεχτεί μόνο τρία γκολ φέτος. Οι παίκτες της Μπόρατς έχουν δουλέψει σκληρά, έχουν προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα χρειαστούμε μέγιστη συγκέντρωση, πειθαρχία, τακτική και όλα τα άλλα για να φυγουμε με αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που έκανε το ταξίδι για την Αθήνα. Θα τους το ανταποδώσουμε με ένα καλό παιχνίδι και ελπίζω σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Ο επιθετικός της Μπόρατς, ο Λούκα Γιούριτσιτς, τόνισε τόνισε σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν χρειαζόμαστε κανένα επιπλέον κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πολύ υψηλής ποιότητας, ειδικά στην άμυνα. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας και ανυπομονούμε να ξεκινήσει ο αγώνας. Είναι η πρώτη αγωνιστική του Conference League, οπότε θα δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε».

Να σημειωθεί ότι η Μπόρατς Μπάνια Λούκα έκανε την τελευταία της προπόνηση στη Λεωφόρο, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ώστε να μην επιβαρυνθεί κι άλλο ο αγωνιστικός χώρος στο ΟΑΚΑ μετά τη συναυλία της Βίσση, αλλά και εξαιτίας της βροχής που έπεσε τις δύο τελευταίες ημέρες.