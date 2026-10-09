Ο νεαρός στόπερ της ομάδα της Γκρέμιο - και φερόμενος για άλλη μία φορά στόχος του Ολυμπιακού - κοστολογείται με ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Το story έχει να κάνει με τον νεαρό δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο. Στα 18 του χρόνια με ύψος σχεδόν στο 1.90 εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.

Το δίκτυο LANCE - από τη Βραζιλία - κάνει λόγο επιβεβαιωμένο βάση των πηγών του ενδιαφέρον από τους Ολυμπιακό και Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον παίκτη - ήτοι για τον στόπερ Εντουάρντο - που βγήκε από τις υποδομές της Γκρέμιο. Οι ίδιες πηγές μιλούν για πρόταση που θα κάνει ο Ολυμπιακός τον Γενάρη για τον Εντουάρντο που με τη Γκρέμιο Κ20 είχε 8 αγώνες με 2 γκολ και στην πρώτη ομάδα της Γκρέμιο έχει 7 συμμετοχές.

Τώρα σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες πηγές ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο μεταγραφικό παράθυρο είχε προσφέρει 8 εκατ. ευρώ για τον παίκτη αλλά η Γκρέμιο δεν είχε φανεί θετική ως προς αυτά τα χρήματα και γενικά η διαπραγμάτευση δεν προχώρησε με τα ΜΜΕ της χώρας του καφέ να απορούν το γιατί με ένα τέτοιο ποσό.

Η Γκρέμιο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα φέρεται να ζητά πάνω από 10 εκατ. ευρώ για τον νεαρό στόπερ. Αξιώνει 12 εκατ. ευρώ για τον παίκτη της, για τον οποίο γενικά υπάρχει ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Το ποσό των 12 εκατ. ευρώ πάντως δεν το προσφέρει κανείς στην παρούσα φάση.