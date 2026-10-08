Το βραζιλιάνικο δίκτυο LANCE μεταδίδει το - φερόμενο - έντονο ενδιαφέρον των Ολυμπιακού και Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον νεαρό στόπερ της Γκρέμιο.

Ο λόγος για τον νεαρό δεξιοπόδαρο στόπερ της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο. Στα 18 του χρόνια με ύψος σχεδόν στο 1.90 εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.

Το δίκτυο LANCE - από τη Βραζιλία - κάνει λόγο επιβεβαιωμένο βάση των πηγών του ενδιαφέρον από τους Ολυμπιακό και Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον παίκτη - ήτοι για τον στόπερ Εντουάρντο - που βγήκε από τις υποδομές της Γκρέμιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ουκρανική ομάδα είχε μία αρχική συμφωνία για τον παίκτη με ποσό στα 8 εκατ. ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους από την μεριά τους να φέρονται να έχουν ενδιαφερθεί και εκείνοι με την υπόθεση αυτή και να ετοιμάζονται για πρόταση τον Γενάρη.

Ο Εντουάρντο με τη Γκρέμιο Κ20 είχε 8 αγώνες με 2 γκολο και στην πρώτη ομάδα της Γκρέμιο έχει 7 συμμετοχές.



