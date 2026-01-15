Οι Βραζιλιάνοι υποστηρίζουν ότι παρά την αρχική άρνηση της Γκρέμιο, ο Ολυμπιακός θα επανέλθει με νέα πρόταση.

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους έχει στο στόχαστρο τον Λουίς Εντουάρντο της Γκρέμιο.

Ο 18χρονος (16/1/08) δεξιοπόδαρος στόπερ με ύψος 1,88, θεωρείται σπουδαίο ταλέντο και πριν μία εβδομάδα τα ΜΜΕ της χώρας ανέφεραν ότι απορρίφθηκε πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 4 εκατ. ευρώ. Νέα ρεπορτάζ θέλουν, πάντως, τον Ολυμπιακό να επιμένει για τον νεαρό αμυντικό.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της rtiesporte.com.br:

«Η διοίκηση θεώρησε το ποσό χαμηλότερο από την αξία του παίκτη και διατηρεί τον στόπερ με συμβόλαιο έως το 2028. Ο σύλλογος δεν αποκλείει διαπραγμάτευση εάν αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα.

Καταρχάς, η Γκρέμιο απέρριψε πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα για τον κεντρικό αμυντικό Λουίς Εντουάρντο. Η διοίκηση έκρινε ότι το ποσό δεν ανταποκρίνεται στο αγωνιστικό και οικονομικό δυναμικό του ποδοσφαιριστή και αποφάσισε να μην προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή.

Με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028, ο Λουίς Εντουάρντο θεωρείται εσωτερικά σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ρόστερ. Η ρήτρα αποδέσμευσης για το διεθνές mercato έχει οριστεί στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που χρησιμοποιείται από τον σύλλογο ως σημείο αναφοράς σε διαπραγματεύσεις που αφορούν τον αμυντικό.

Η εκτίμηση στο «Τρικολόρ» είναι ότι ο στόπερ έχει ακόμη περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης, τόσο λόγω των πρόσφατων εμφανίσεών του όσο και λόγω της ηλικίας και της σταθερής παρουσίας του στην πρώτη ομάδα. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση θεωρεί ότι η αποχώρησή του θα γίνει μόνο εφόσον υπάρξει πρόταση που θα κριθεί πραγματικά συμφέρουσα.

Παρά την αρχική άρνηση, η Γκρέμιο δεν έκλεισε την πόρτα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει η προσδοκία ότι ο ελληνικός σύλλογος μπορεί να επανέλθει τις επόμενες ημέρες με νέα πρόταση, με ποσά πιο κοντά σε αυτά που θεωρεί αποδεκτά η Γκρέμιο.

Η Γκρέμιο θέλει να διατηρήσει ένα από τα «διαμάντια» της ακαδημίας και σκέφτεται την αγωνιστική αξιοποίησή του

Στο μεταξύ, ο Λουίς Εντουάρντο παραμένει κανονικά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Αυτή την περίοδο μπορεί να λάβει περισσότερες ευκαιρίες υπό τις οδηγίες του Λουίς Κάστρο. Η Γκρέμιο τηρεί προσεκτική στάση στη μεταγραφική αγορά και τονίζει ότι δεν έχει καμία επείγουσα ανάγκη να παραχωρήσει τον παίκτη, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση του ρόστερ για τη συνέχεια της σεζόν.

Συνοψίζοντας, η Γκρέμιο ενισχύει την πολιτική αξιοποίησης και προστασίας των παικτών που προέρχονται από τις ακαδημίες της και ξεκαθαρίζει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης μόνο εφόσον υπάρξουν προτάσεις που να συμβαδίζουν με το αγωνιστικό δυναμικό και την αγοραία αξία του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, διαχειρίζεται με προσοχή τη μετάβαση του νεαρού παίκτη στο επαγγελματικό επίπεδο, χωρίς βιαστικές κινήσεις».